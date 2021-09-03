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Талибы* заявили, что заняли крупнейший район провинции Панджшер и захватили российские БТР

Талибы (движение запрещено и признано террористическим в РФ) заявили, что им удалось занять крупнейший район единственной неподконтрольной им провинции Панджшер. Об этом представитель движения Билал Карими написал в своем Twitter 3 сентября.

«Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешел в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов», — пишет Карими и добавляет: «В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника».

Напомним, после неудачных переговоров с силами сопротивления талибы продолжили наступление на Панджшер. Представители Фронта национального сопротивления ранее сообщали о том, что им удалось отбить несколько атак террористов.

*Талибан — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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Комментарии (2)

lamer
Мастера заголовков, блин.
Кужугетовича, часом, не пленили?
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