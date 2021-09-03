Талибы* заявили, что заняли крупнейший район провинции Панджшер и захватили российские БТР

Талибы (движение запрещено и признано террористическим в РФ) заявили, что им удалось занять крупнейший район единственной неподконтрольной им провинции Панджшер. Об этом представитель движения Билал Карими написал в своем Twitter 3 сентября.



«Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешел в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов», — пишет Карими и добавляет: «В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника».

