Талибы* заявили, что заняли крупнейший район провинции Панджшер и захватили российские БТР

Талибы (движение запрещено и признано террористическим в РФ) заявили, что им удалось занять крупнейший район единственной неподконтрольной им провинции Панджшер. Об этом представитель движения Билал Карими написал в своем Twitter 3 сентября.
«Согласно последним новостям, крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешел в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов», — пишет Карими и добавляет: «В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника».
Напомним, после неудачных переговоров с силами сопротивления талибы продолжили наступление на Панджшер. Представители Фронта национального сопротивления ранее сообщали о том, что им удалось отбить несколько атак террористов.
*Талибан — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.