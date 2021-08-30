Силы сопротивления отразили атаку «Талибана»* на провинцию Панджшер

Боевики движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) атаковали силы сопротивления в провинции Панджшер. Как сообщает вечером 30 августа Tolo News со ссылкой на свой источник, нападение удалось отбить.



Столкновения в регионе продолжаются, уточняют журналисты. Панджшер на данный момент остается единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной талибам. Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын лидера антиталибского «Северного Альянса» Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 20 лет назад.

