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Силы сопротивления отразили атаку «Талибана»* на провинцию Панджшер

Боевики движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) атаковали силы сопротивления в провинции Панджшер. Как сообщает вечером 30 августа Tolo News со ссылкой на свой источник, нападение удалось отбить.

Столкновения в регионе продолжаются, уточняют журналисты. Панджшер на данный момент остается единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной талибам. Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын лидера антиталибского «Северного Альянса» Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 20 лет назад.

*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

Боевики движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (1)

266081655
Ахмад Масуд показал бородатым няшкам! Респект! Так надо с гопниками!
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