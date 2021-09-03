«Челси» анонсировал игру с «Зенитом» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет на домашнем стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщили на официальном сайте английской команды 3 сентября.
Лондонцы анонсировали продажу билетов для владельцев абонементов на игру с клубом из Санкт-Петербурга. Местом проведения встречи указан «Стэмфорд Бридж». Открытая продажа билетов начнется 8 сентября.
Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили, что из-за непростой эпидемиологической обстановки игра может быть перенесена на нейтральное поле. Встреча запланирована на 14 сентября. Подробнее о ситуации читайте здесь.