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«Челси» анонсировал игру с «Зенитом» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет на домашнем стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщили на официальном сайте английской команды 3 сентября.

Лондонцы анонсировали продажу билетов для владельцев абонементов на игру с клубом из Санкт-Петербурга. Местом проведения встречи указан «Стэмфорд Бридж». Открытая продажа билетов начнется 8 сентября.

Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили, что из-за непростой эпидемиологической обстановки игра может быть перенесена на нейтральное поле. Встреча запланирована на 14 сентября. Подробнее о ситуации читайте здесь.

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Комментарии (1)

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