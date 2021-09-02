«Зенит» заставил сборную Бразилии вернуть Малкома и Клаудиньо. Теперь петербуржцам угрожают санкциями

Федерации футбола Бразилии и Колумбии пожаловались в ФИФА на «Зенит». Петербургский клуб принуждал своих игроков Малкома, Клаудиньо и Барриоса срочно вернуться из расположения национальных команд под угрозой штрафных санкций. Надавить на бразильцев получилось — они уже вернулись. Барриоса пообещали отпустить сегодня, сразу после встречи с Боливией, но для сине-бело-голубых это уже поздно. Все дело в матче Лиги чемпионов с «Челси», который, вероятно, пройдет 14 сентября в Лондоне.

В чем дело

В Великобритании действуют жесткие антикоронавирусные правила: иностранцы, приезжающие из стран так называемой «красной зоны», должны отбыть 10-дневный карантин. В эту категорию попадает почти вся Южная Америка, где последние несколько дней для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022 находились Малком, Клаудиньо и Барриос. Встреча «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября, но прибыть в Лондон (если именно там состоится игра, переговоры все еще идут) петербуржцы должны минимум за один день. По действующим правилам, Малкома, Клаудиньо и Барриоса просто не пустили бы в страну, и «Зенит» рисковал остаться сразу без троих, да еще и очень важных, игроков основного состава. Пришлось надавить на них и пойти на конфликт с национальными футбольными федерациями.



«Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», принуждавшего их вернуться в Россию в среду. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите», — заявили в бразильской федерации.

Любопытно, что английские клубы, в том числе соперник «Зенита» «Челси», в составе которых тоже есть игроки из Южной Америки, поступили проще: они вообще не отпустили футболистов в сборные. Проблема в том, что ни ФИФА, ни УЕФА до сих пор не могут дать ответ на вопрос: а что же делать «Зениту» и другим клубам, оказавшимся в подобной ситуации? Также как непонятно, что теперь будет петербуржцам за проявленную инициативу.

Неожиданный прецедент

Как стало известно «Фонтанке», петербургский клуб сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов обозначил проблему в переписке с чиновниками из УЕФА. Было понятно, что поездка в Лондон на игру с «Челси» может обернуться сложностями.



В УЕФА призывали подождать, обещая принять решение до 2 сентября, чтобы футболисты как раз могли успеть пройти карантин. Но решения нет до сих пор.

«УЕФА и ФИФА до сих пор не могут ответить на вопрос, имел ли «Зенит» право отзывать своих футболистов из национальных команд. Имели ли право бразильцы их не отпускать, имели ли право английские клубы не отпускать своих бразильцев», — рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

Скорее всего, если волевого решения со стороны международных федераций так и не поступит, эти вопросы придется решать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Исходом такого спора может быть что угодно — вплоть до дисквалификации отдельных игроков или технического поражения.

Почему-то раньше подобные проблемы легко решались.

Как это было в прошлом сезоне

Во время чемпионата Европы, несмотря на наличие «красных зон», футболисты из разных стран свободно перемещались благодаря волевым политическим решениям вышестоящих органов.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов существовала та же проблема с въездом в Великобританию. Тогда решение тоже нашлось — матчи проводили на нейтральных полях в Румынии, Венгрии и других странах, где нет таких строгих ограничений. Насколько известно «Фонтанке», сейчас «Зенит» предлагает УЕФА, в том числе, и такой вариант, чтобы соблюсти спортивный принцип, который оказывается под угрозой, если в Англию не пустят трех основных футболистов петербургской команды. Но и на это чиновники пока никак не отреагировали.



Спортивный принцип под угрозой

Всю эту неразбериху «Фонтанке» прокомментировал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.

— «Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси», — заявил Медведев. — Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных, так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля».

