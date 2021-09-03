«Ходатайство ещё не подано. О своем желании мне сказал сам Тёрнер. Сегодня вечером познакомлю его с Александром Юрьевичем (Дрозденко). Дальше будут решать. Какая мотивация? Тёрнер очень любит Россию. Приходите вечером, сами всё увидите», — сообщил корреспонденту 47news Игорь Щербаков.

Бывший вокалист хард-рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер 3 сентября планирует встретиться в Выборге с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и попросить помощи в получении гражданства России. Об этом рассказал организатор мотофестиваля Baltic Rally Игорь Щербаков. Знаменитый американский музыкант является хедлайнером этого праздника.

Сам губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пока к нему просьба походатайствовать о российском гражданстве от Джо Тёрнера не поступала. Но он пообещал, что если певец к нему с таким вопросом обратится, то не откажет.



На вопрос журналистов о возможной грядущей просьбе музыканта в получении российского паспорта его супруга и менеджер Майя Козырева только поинтересовалась источником информации.



Джо Линн Тёрнер пришёл в знаменитую британскую группу Deep Purple в 1989 году, заменив Иэна Гиллана, но в 1992-м был уволен из-за творческих разногласий. До этого он долгие годы пел в другом известном рок-коллективе — Rainbow. Музыкант работал с такими исполнителями, как Bonnie Tyler, Billy Joel, Cher, Brain Jonson. На своих концертах Тёрнер исполняет все хиты Deep Purple. В августе 2015 года в своём Instagram совместную фотографию с Тёрнером после концерта в Крыму опубликовал экс-президент России Дмитрий Медведев. Он не раз называл себя поклонником Deep Purple.

