Бывший вокалист хард-рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер 3 сентября планирует встретиться в Выборге с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и попросить помощи в получении гражданства России. Об этом рассказал организатор мотофестиваля Baltic Rally Игорь Щербаков. Знаменитый американский музыкант является хедлайнером этого праздника.
«Ходатайство ещё не подано. О своем желании мне сказал сам Тёрнер. Сегодня вечером познакомлю его с Александром Юрьевичем (Дрозденко). Дальше будут решать. Какая мотивация? Тёрнер очень любит Россию. Приходите вечером, сами всё увидите», — сообщил корреспонденту 47news Игорь Щербаков.
Сам губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пока к нему просьба походатайствовать о российском гражданстве от Джо Тёрнера не поступала. Но он пообещал, что если певец к нему с таким вопросом обратится, то не откажет.
На вопрос журналистов о возможной грядущей просьбе музыканта в получении российского паспорта его супруга и менеджер Майя Козырева только поинтересовалась источником информации.
Джо Линн Тёрнер пришёл в знаменитую британскую группу Deep Purple в 1989 году, заменив Иэна Гиллана, но в 1992-м был уволен из-за творческих разногласий. До этого он долгие годы пел в другом известном рок-коллективе — Rainbow. Музыкант работал с такими исполнителями, как Bonnie Tyler, Billy Joel, Cher, Brain Jonson. На своих концертах Тёрнер исполняет все хиты Deep Purple. В августе 2015 года в своём Instagram совместную фотографию с Тёрнером после концерта в Крыму опубликовал экс-президент России Дмитрий Медведев. Он не раз называл себя поклонником Deep Purple.
До Тёрнера обладателями российского гражданства стали французский актёр Жерар Депардьё, американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, американский актёр Стивен Сигал.