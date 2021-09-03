В России хотят ввести биометрию на всех видах общественного транспорта к 2024 году

К 2024 году биометрия будет применяться на всех видах общественного транспорта. Об этом 3 сентября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».



«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — цитирует министра ТАСС.



Ранее глава Минкомсвязи заявил, что биометрическая регистрация на авиарейсы может быть внедрена в России уже в этом году. По словам Максута Шадаева, в РФ система распознавания человека стала аналогом паспорта.

