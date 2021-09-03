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В России хотят ввести биометрию на всех видах общественного транспорта к 2024 году

К 2024 году биометрия будет применяться на всех видах общественного транспорта. Об этом 3 сентября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — цитирует министра ТАСС.

Ранее глава Минкомсвязи заявил, что биометрическая регистрация на авиарейсы может быть внедрена в России уже в этом году. По словам Максута Шадаева, в РФ система распознавания человека стала аналогом паспорта.

Сейчас автоматизированная система паспортного контроля уже работает в терминале С аэропорта «Шереметьево».

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Комментарии (25)

Dazdraperma
Следующий шаг - введение биометрии при покупке еды? А еще лучше - получение разрешения на любой прием пищи? Чтобы уж точно никто не остался преступно свободным от всевидящего ока Старшего Брата. P.S. Да, да. Я знаю, что все это делается только для нашего удобства. А все измышления и инсинуации - это теория заговора
260657101
В метро Петербурга сегодня было невозможно пополнить подорожник с карты МИР, а они решили биометрию ввести. Ахаххаа
262370901
А в городе Дно тоже введут биометрию???
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