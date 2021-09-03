Алтайских прокуроров прифотошопили к фото с возложением цветов к памятнику. Они уверяют, что были там, просто снимок не удался

В аккаунте ветеранов прокуратуры Алтайского края появилась фотография, где сотрудники ведомства с цветами стоят у памятника погибшим советским солдатам в день окончания Второй мировой. Правда, прифотошопленные.
Как сообщает 3 сентября «Подъем», герои истории утверждают, что и правда были на месте, но фотография получилась некачественной — поэтому и прибегли к фотошопу.
«Вчера ездили на мемориал после работы вечером, фото получилось засвеченным, пытались прогнать через программу, в итоге получилась такая ситуация. Память войны для нас священна, и очень жаль, что кто-то пытается набрать лайки на этой теме из-за технической проблемы», — рассказала сотрудница ведомства.
Злополучный снимок уже удалили, но другие отфотошопленные фотографии можно найти в Instagram-аккаунте краевой прокуратуры.