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Алтайских прокуроров прифотошопили к фото с возложением цветов к памятнику. Они уверяют, что были там, просто снимок не удался

Прокуроров Алтайского края добавили на фото у памятника с помощью фотошопа

В аккаунте ветеранов прокуратуры Алтайского края появилась фотография, где сотрудники ведомства с цветами стоят у памятника погибшим советским солдатам в день окончания Второй мировой. Правда, прифотошопленные.

Как сообщает 3 сентября «Подъем», герои истории утверждают, что и правда были на месте, но фотография получилась некачественной — поэтому и прибегли к фотошопу.

«Вчера ездили на мемориал после работы вечером, фото получилось засвеченным, пытались прогнать через программу, в итоге получилась такая ситуация. Память войны для нас священна, и очень жаль, что кто-то пытается набрать лайки на этой теме из-за технической проблемы», — рассказала сотрудница ведомства.

Злополучный снимок уже удалили, но другие отфотошопленные фотографии можно найти в Instagram-аккаунте краевой прокуратуры.

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Комментарии (2)

Кнехт
Система перестала приносить пользу людям.
Skazochny
Господи, какие черти...
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