Роскомнадзор убрал из числа запрещенных сайт Readovka

Страницу издания Readovka убрали из реестра запрещенных в России сайтов.



«Роскомнадзор разблокировал сайт «Ридовки» и удалил нас из списка запрещенных сайтов», — сообщили 3 сентября журналисты издания в Telegram-канале.



Readovka пришлось удалить семь статей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине после консультации с юристами. О своем решении журналисты сообщили в Роскомнадзор. Подмосковные приставы требовали удаления материалов о народном избраннике.



«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками закончится», — говорится в заявлении издания.

