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Роскомнадзор убрал из числа запрещенных сайт Readovka

Страницу издания Readovka убрали из реестра запрещенных в России сайтов.

«Роскомнадзор разблокировал сайт «Ридовки» и удалил нас из списка запрещенных сайтов», — сообщили 3 сентября журналисты издания в Telegram-канале.

Readovka пришлось удалить семь статей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине после консультации с юристами. О своем решении журналисты сообщили в Роскомнадзор. Подмосковные приставы требовали удаления материалов о народном избраннике.

«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками закончится», — говорится в заявлении издания.

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных интернет-страниц в конце августа. В начале июля сотрудники СМИ сами заблокировали свою страницу, не дожидаясь внесения его в реестр.

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