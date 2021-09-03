Роскомнадзор убрал из числа запрещенных сайт Readovka

Страницу издания Readovka убрали из реестра запрещенных в России сайтов.
«Роскомнадзор разблокировал сайт «Ридовки» и удалил нас из списка запрещенных сайтов», — сообщили 3 сентября журналисты издания в Telegram-канале.
Readovka пришлось удалить семь статей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине после консультации с юристами. О своем решении журналисты сообщили в Роскомнадзор. Подмосковные приставы требовали удаления материалов о народном избраннике.
«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками закончится», — говорится в заявлении издания.
Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных интернет-страниц в конце августа. В начале июля сотрудники СМИ сами заблокировали свою страницу, не дожидаясь внесения его в реестр.