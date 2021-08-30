Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в РФ

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных интернет-страниц. Об этом 30 августа сообщили в самом издании.
По сведениям СМИ, Роскомнадзор запретил веб-ресурс по запросу управления службы судебных приставов по Московской области. В качестве основания для блокировки указано решение Видновского городского суда Московской области, вынесенное в марте в качестве обеспечительной меры по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина.
Саблин подал в суд на издание из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина», директором которого является Павел Грудинин.
Единорос назвал изложенные в материале сведения недостоверными и потребовал удалить. Сначала редакция отказывалась это делать, но позже все-таки поставила вместо него заглушку с опровержением. Несмотря на это, обеспечительные меры не отменили.
Представители медиа заявили, что планируют добиваться отмены блокировки.
«Мы будем добиваться отмены нашей блокировки, будем требовать, чтобы суд снял ограничения, но когда это произойдет, мы не знаем», — отметили в издании.
В начале июля сотрудники Readovka сами заблокировали свой сайт, не дожидаясь внесения его в реестр запрещенных на территории РФ. Сейчас СМИ продолжает работать на другом домене — Readovka.news.