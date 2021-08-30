Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в РФ

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных интернет-страниц. Об этом 30 августа сообщили в самом издании.



По сведениям СМИ, Роскомнадзор запретил веб-ресурс по запросу управления службы судебных приставов по Московской области. В качестве основания для блокировки указано решение Видновского городского суда Московской области, вынесенное в марте в качестве обеспечительной меры по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина.



Саблин подал в суд на издание из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина», директором которого является Павел Грудинин.

