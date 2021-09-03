Подросток попал под машину в Шушарах, переходя дорогу на красный. Водитель ждать скорую не стал

Как стало известно «Фонтанке», в 8 часов утра 2 сентября у дома 117 по Колпинскому шоссе 27-летний житель Шушар, двигаясь на автомобиле Hyundai Elantra от Галицкой улицы в сторону Туровской улицы, сбил 14-летнего парня. Ученик первого курса колледжа переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. В результате его госпитализировали в состоянии средней тяжести с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

Для ученика колледжа в Пушкинском районе Петербурга учебный год начался с ДТП на пешеходном переходе. Со слов местных, водитель сам отвез пострадавшего парня в больницу, напугав некоторых очевидцев.

В группе «Славянка | Подслушано» очевидица сообщала, что водитель автомобиля после ДТП посадил ребенка в машину и увез в сторону Пушкина. Она утверждает, что подросток переходил на зеленый, а водителю горел красный. Позже в комментариях разъяснили, что автомобилист привез пострадавшего в амбулаторию на Ростовской улице, где его осмотрели.

«Мужчина позвонил в 112, вызвал скорую и сотрудников ДПС. Также водитель позвонил родителям, пришёл отец ребёнка. Мальчика забрала скорая, водитель уехал с сотрудниками ДПС», — пишет Анастасия.

Всего за 2 сентября, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 340 ДТП, из которых 9 были с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 98 дорожных аварий. Пострадавшие тоже были в девяти случаях: 12 человек получили травмы, детей среди них нет. Погибших в обоих регионах не было.