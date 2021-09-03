Попытка быстрее всех объехать пробку в Невском районе Петербурга утром 3 сентября привела водителя BMW к обратному результату. Машина оказалась низковатой для маневра и застряла.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, на Октябрьской набережной водитель кроссовера BMW попытался проехать по разделителю. По ширине тротуар между встречными полосами оказался как раз, а вот по высоте — нет, и в итоге машина застряла, повиснув на нем.
«День такой — ловить глупцов по городу», — смеется Дмитрий. Несколькими часами ранее он поймал на фото разложившуюся об ограничитель высоты «ГАЗель» в Кудрово.