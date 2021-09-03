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BMW оказался недостаточно кроссовером и изобразил монорельс на Октябрьской набережной

Пытавшийся объехать пробку на Октябрьской набережной BMW застрял на разделителе

Попытка быстрее всех объехать пробку в Невском районе Петербурга утром 3 сентября привела водителя BMW к обратному результату. Машина оказалась низковатой для маневра и застряла.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, на Октябрьской набережной водитель кроссовера BMW попытался проехать по разделителю. По ширине тротуар между встречными полосами оказался как раз, а вот по высоте — нет, и в итоге машина застряла, повиснув на нем.

«День такой — ловить глупцов по городу», — смеется Дмитрий. Несколькими часами ранее он поймал на фото разложившуюся об ограничитель высоты «ГАЗель» в Кудрово.

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Комментарии (7)

Zloi_prohozhiy
главное, не выдергивать это ко-ко-ко оттуда. Пусть в назидание и на радость другим там висит
263836471
злые вы! его подрезали, и он от столкновения уходил...от столкновения с пробкой!
DEMOMON
Прекрасная новость!
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