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Названы самые некачественные в России товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие товары в России чаще всего производятся с нарушениями. В лидерах — пельмени.

Рейтинг 3 сентября приводит ТАСС со ссылкой на «Известия». По словам Протасова, пельмени заняли первое место среди некачественных товаров из-за многокомпонентности и сложности производства.

Также в списке мед, и в его низком качестве виноваты пасечники. В Роскачестве утверждают, что они не умеют правильно лечить пчел. Протасов добавил, что пчеловодов в России очень много, и ведомство проводит с ними работу, чтобы повысить качество продукта.

Замыкает Топ-3 школьная форма. Ткань часто не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.

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Комментарии (14)

houspi
Спутники забыли упомянуть.
bdl
Код ба са
Alex000
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