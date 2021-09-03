Названы самые некачественные в России товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие товары в России чаще всего производятся с нарушениями. В лидерах — пельмени.
Рейтинг 3 сентября приводит ТАСС со ссылкой на «Известия». По словам Протасова, пельмени заняли первое место среди некачественных товаров из-за многокомпонентности и сложности производства.
Также в списке мед, и в его низком качестве виноваты пасечники. В Роскачестве утверждают, что они не умеют правильно лечить пчел. Протасов добавил, что пчеловодов в России очень много, и ведомство проводит с ними работу, чтобы повысить качество продукта.
Замыкает Топ-3 школьная форма. Ткань часто не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.