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Россияне на Паралимпиаде преодолели планку в сто медалей

В общем медальном зачете Россия 3 сентября показывает трехзначную цифру. Помогли еще четыре серебра.

Медали Паралимпийских игр за очередной соревновательный день в копилку России принесли легкоатлеты Александра Могучая в прыжках в длину, Алексей Кузнецов в метании копья, Александр Работницкий в беге на 1 500 м. Байдарочник Леонид Крылов стал вторым в гребле на дистанции 200 метров.

В итоге у российских паралимпийцев 101 медаль, 32 из них золотые, и третье место. Впереди Великобритания с отрывом в пять золотых медалей и Китай, сборная занимала первое место 77 раз. Игры продолжатся до 5 сентября.

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