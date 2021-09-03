Сборная Италии повторила рекорд Испании и Бразилии, выиграв 35 матчей подряд

Сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений, выиграв у Болгарии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Победа стала 35-й по счету.



В составе итальянской команды забитым мячом отметился Федерико Кьеза (16-я минута). У гостей отличился Атанас Илиев (39). Итальянская команда прервала победную серию из 14 игр, пишет 3 сентября ТАСС.



Команда бывшего тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини повторила рекорд сборной Испании, которая не проигрывала 35 матчей подряд с 2007 по 2009 год, а также команды Бразилии с 1993 по 1996 год.

