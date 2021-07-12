Манчини провалился в «Зените», но стал чемпионом Европы с Италией. Как это получилось

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Сборная Италии под руководством Роберто Манчини стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию на «Уэмбли». И назвать это случайностью нельзя: итальянцы идут с потрясающим результатом — 34 матча без поражений. До повторения мирового рекорда всего одна игра. Однако до Италии у Манчини был, возможно, самый провальный отрезок в карьере — который он провел в Петербурге.

Исторический факт: Манчини практически официально возглавил сборную России в 2012 году. По крайней мере, он поставил свою подпись под договором, который потом нашли в офисе РФС. Условия для итальянца были сумасшедшие, но не сложилось из-за того, что документ был оформлен «в будущем»: президента РФС Сергея Фурсенко, подписавшего контракт с итальянцем, из-за провала на Евро-2012 успели отправить в отставку до этой даты, и он утратил свою силу.



Вернувшись в «Зенит», Фурсенко вспомнил о старом знакомом.

«Как мне кажется, назначение Роберто Манчини в «Зенит» было кармическим возвращением долгов, связанных с неназначением его на пост главного тренера сборной России летом 2012 года. Злые языки утверждали, что подписанный контракт с Манчини лежал в сейфе в офисе РФС. Но после того, как сборная не вышла из группы, а мы узнали, что наши ожидания — это наши проблемы, конечно, никакого назначения не состоялось. При этом злые языки утверждали, что сейф с контрактом Манчини пришлось вскрывать автогеном, так как никто ключи от него не оставил», — вспоминает спортивный журналист Федор Погорелов.

К истории про автоген можно относиться с определенной долей юмора, но ее пересказывают многие, в том числе Андрей Малосолов, который в то время занимал должность пресс-атташе РФС.

В 2017-м Манчини занял пост главного тренера «Зенита». Вначале все шло неплохо. Петербуржцы под его руководством стартовали победой со счётом 2:0 над дебютантом премьер-лиги «СКА-Хабаровск». Далее последовали четыре победы подряд, а 6 августа на домашнем стадионе со счётом 5:1 сине-бело-голубые разгромили действующего чемпиона — «Спартак». Но после этого результаты пошли вниз. Чемпионат «Зенит» завершил, не только не сумев вернуть себе чемпионский титул, но и впервые за десять лет оказавшись за пределами призовой тройки. Не такого ждали от тренера, который побеждал в Италии и Англии.



— Конечно, нельзя называть Манчини непрофессионалом, — говорит «Фонтанке» комментатор Геннадий Орлов. — Надо просто сравнить, какие составы у него были в «Манчестер Сити» и «Интере» (клубы, с которыми Манчини выиграл чемпионаты Англии и Италии. — Прим. ред.). Там были собраны игроки очень высокого класса. С такими футболистами он всегда работал очень здорово. Именно по этой причине, когда пришел в клуб, он сразу убрал Дзюбу и Шатова: они не подходили для игры на европейском уровне. И он был прав. Но потом была очень неудачная закупка пяти аргентинцев, из которых только Паредес вернул вложенные в него деньги, а потрачено было 100 млн евро. Но тут мы не знаем, кто точно несет ответственность за эту закупку, потому что был еще Оресте Чинквини (заместитель спортивного директора «Зенита». — Прим. ред.), который был фактически вторым человеком в клубе после Фурсенко. Они поменяли нашего повара на итальянца, то же самое сделали с врачом. Видимо, они пытались сделать внутреннюю революцию, но ничего не получилось, потому что где-то в октябре Манчини узнал, что он — основной кандидат на пост главного тренера сборной Италии, и он забросил работу с «Зенитом».



Ходили разговоры, что провал Манчини в «Зените» как-то связан со смертью спортивного директора Константина Сарсании.

— Насколько я знаю, они поругались с Константином Сергеевичем еще до физической кончины Кости, и связано это было как раз с приглашением Манчини в сборную Италии, — утверждает Погорелов. — Мягко говоря, те люди, которые привезли Роберто в Петербург, немного обалдели от того, насколько легко итальянский специалист согласился не справляться со своими обязанностями в «Зените». Символично, что на встречу с болельщиками весной 2018 года тот же Фурсенко пришел без Манчини. Манчини оставил после себя выжженную землю в «Зените» и благородно сосредоточился на работе в сборной Италии.

В 2018 году Орлов назвал тренерский штаб Манчини жуликами в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас он пояснил, что имел в виду.

— Я говорил про ту самую закупку аргентинцев, — поясняет Орлов. — Зачем было покупать пять человек? Тут же был явный коммерческий расчет. Хотя с жуликами я, наверное, погорячился. Если это была просто их ошибка, она очень дорого обошлась «Зениту». Но в тренерских способностях Манчини я никогда не сомневался. Тут нужно понимать, что работа в клубе — это одно, а в сборной — другое. Ну и он же тоже человек, который совершает ошибки. Думаю, что в Петербурге он получил определенный опыт, который помог ему в сборной. И потом в сборной Италии у него замечательный материл. Без хороших футболистов ты ничего не сделаешь. Мастерство итальянцев по сравнению с мастерством наших футболистов — это небо и земля. Поэтому он и охладел к «Зениту», увидев в деле российских игроков.



Еще во время работы Манчини в «Зените» про него ходило немало слухов. Например, говорили, что итальянец часто приходил на тренировки прямо из ночных клубов.

«Я ничего такого никогда не слышал, хотя довольно близок был всегда с командой. Манчини очень режимистый, всегда следит за собой. Это наговоры», — опровергает эти слухи Орлов.

После того, как Манчини ушел, игроки уже без страха высказывались про него. Многие истории действительно удивляли.

— Я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с «Амкаром», — вспоминал как-то Магомед Оздоев в интервью сайту «Матч ТВ». — И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю: «Левый полузащитник? А какая у нас схема будет?» — «Играем 4–4–2. Ты когда-нибудь играл слева?» — «Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите — я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки». В итоге я вышел слева, мы играли 4–4–2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен.



Юрий Жирков в одном из своих немногочисленных интервью говорил, что Манчини не устраивало его хмурое лицо.

— Не скажу, что с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал, — откровенничал Жирков на страницах «Спорт-Экспресса». — Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой?

Больше всех досталось Манчини от Дзюбы, которого итальянец отправил в аренду в тульский «Арсенал».

«Да он вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен», — говорил Дзюба.

В интервью «Фонтанке» в 2020 году Дзюба так рассказывал историю своего конфликта с Манчини:

— Я теперь понимаю, что меня целенаправленно гасили. Манчини мне сказал: «Тебя боятся в команде, у тебя Кокорин в кармане, ты плохо влияешь на коллектив». А я говорю: «А можно узнать, какой я футболист без вот этого всего?» — «Как футболист ты меня устраиваешь. Давай так: на всех тренировках ты должен больше всех бегать, ты должен быть по всем показателям номером один». А я такой человек, что ко всему прислушиваюсь. Одни могут хоть всю тренировку бегать, как Магомед Оздоев, Игорь Смольников, Осорио. Другие действуют по своему состоянию. А я начал всегда быть в первых рядах. Я приходил домой, падал и лежал. И когда наступал день матча, я был уже мертвый: на 50-й минуте я уже выдыхался. И были постоянные претензии — это не то, то не это.



Еще в футбольных кругах говорят, что Манчини получал процент от трансферов, заставлял игроков бить по пустым воротам, путал футболистов по именам. Но вряд ли самого Манчини когда-то волновало, что о нем думают в России. Теперь уж точно. Сборную Италии-то он собрал великолепную.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

