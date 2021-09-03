Мужчину с пистолетом в руке заметили горожане вблизи дома № 13 на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге 2 сентября. В другой ладони он держал телефон и разговаривал с неизвестным собеседником.
Как утверждают авторы видео в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», владельца оружия якобы нервировали шумные монтажные работы.
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
«Фонтанка» ранее писала, что 31 августа в центре Москвы заметили молодого человека с пистолетом в руках. Местный житель угрожал убийством малолетним мальчикам и преследовал их до тех пор, пока его не остановили прохожие.