FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Москве житель расхаживал по улице с пистолетом и угрожал убийством нескольким школьникам

В центре Москвы 31 августа заметили молодого человека с пистолетом в руках. Местный житель угрожал убийством малолетним мальчикам вблизи одного из жилых домов.

Как сообщили в управлении СК РФ по Москве 1 сентября, местный житель находился в состоянии измененного сознания. С оружием в руках он преследовал школьников до тех пор, пока его не остановили прохожие.

Предполагаемый нарушитель спокойствия — 23-летний молодой человек. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по 119 и 213 статьям УК РФ (угроза убийством и хулиганство).

В ближайшее время следствие будет просить суд избрать москвичу меру пресечения. Расследование продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zorkii
кричал бы - угрожаю поднять вам пенсии еще на 5 лет до 70 и повысить НДС до 25% - никто бы внимания бы не обратил
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний