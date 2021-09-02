В Москве житель расхаживал по улице с пистолетом и угрожал убийством нескольким школьникам

В центре Москвы 31 августа заметили молодого человека с пистолетом в руках. Местный житель угрожал убийством малолетним мальчикам вблизи одного из жилых домов.



Как сообщили в управлении СК РФ по Москве 1 сентября, местный житель находился в состоянии измененного сознания. С оружием в руках он преследовал школьников до тех пор, пока его не остановили прохожие.

Предполагаемый нарушитель спокойствия — 23-летний молодой человек. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по 119 и 213 статьям УК РФ (угроза убийством и хулиганство).