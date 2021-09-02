Американский марсоход Perseverance со второй попытки смог получить образец планетарного грунта. Об этом 2 сентября в Twitter сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.
«У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне», — написал Стелтцнер, опубликовавший кадры с марсохода. На них виден камень с круглым отверстием.
We have a sample! I’ve never been more happy to see a hole in a rock. #SamplingMars https://t.co/bVstYvkYdG— Adam Steltzner (@steltzner) September 2, 2021
Первый раз марсоход попытался собрать грунт в начале августа. Система проб работала штатно, но пробирка в итоге оказалась пустой.
Perseverance поместит образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход и доставит на Землю к 2030 году.
Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро. В течение нескольких месяцев специалисты NASA проводили проверку и испытания всех систем и оборудования аппарата. Благодаря аппарату жители Земли смогли услышать звуки с Красной планеты и полюбоваться на марсианские пейзажи.