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Роспотребнадзор: Утренние фильтры в школах сохранятся, с температурой на уроки не пустят

В российских школах сохранятся противоэпидемиологические требования, которые действовали в прошлом учебном году. Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, каждый школьный класс будет заниматься в своем кабинете. Также составят расписание посещения столовых и «лестничное расписание», чтобы дети меньше контактировали друг с другом.

«Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательные утренние фильтры. Для чего? Для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью, не проходили в школу», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом. Попова отметила, что при полном соблюдении всех правил больных будет меньше.

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Комментарии (1)

zelf
Да насрать уже всем на ваши требования.
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