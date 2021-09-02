Роспотребнадзор: Утренние фильтры в школах сохранятся, с температурой на уроки не пустят

В российских школах сохранятся противоэпидемиологические требования, которые действовали в прошлом учебном году. Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, каждый школьный класс будет заниматься в своем кабинете. Также составят расписание посещения столовых и «лестничное расписание», чтобы дети меньше контактировали друг с другом.



«Все требования, которые сегодня должны исполняться, написаны были в прошлом году. Остаются обязательные утренние фильтры. Для чего? Для того, чтобы дети с уже появившейся клиникой того или иного заболевания, то бишь с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью, не проходили в школу», — цитирует Попову РИА Новости.

