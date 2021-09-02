Маски не снимаем. Роспотребнадзор прогнозирует четвертую ковидную волну

Заболеваемость коронавирусом может поползти вверх в сезон респираторных заболеваний. Это закономерность.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, осенний подъем респираторных заболеваний закономерен и коронавирус не исключение. «Мы надеемся, при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — цитирует Попову «Интерфакс».
По прогнозу, начнется подъем во второй декаде сентября. Так происходит каждый год из-за начала учебного сезона и конца волны отпусков.