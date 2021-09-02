Маски не снимаем. Роспотребнадзор прогнозирует четвертую ковидную волну

Конечно, конечно ) А что не в первой то декаде ? ). Явно ждет Попова, пока выборы пройдут, чтобы обухом по голове, как обычно. А что, ковид, в очередной раз активизируется именно после выборов ? Так же как, и аккурат к Новому Году? Так же как и аккурат к летним отпускам ? Интересный какой ковид, выборочно действует. В маршрутках таинственно исчезает, а как у людей доходит до законных отпусков, корпоративов и праздников, то срочно выныривает, чтобы вставить палки в колеса трудчщимся: у людей уже депрессняк от утюга, из которого ежедневно по 150 раз на день одна инфа про коронавирус. Не надоело это из раза в раз все новое выдумывать? Провакцинировали людей, получили коллективный иммунитет в 80 %, открывайте, как и обещали все, что ограничили и закрыли, вот это будет по честному, а не сочиняйте мемуары о четвёртой волне и не привязывайте сезонный грипп к ковиду.