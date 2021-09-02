FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +9
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Маски не снимаем. Роспотребнадзор прогнозирует четвертую ковидную волну

Попова рассказала об осеннем подъеме заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом может поползти вверх в сезон респираторных заболеваний. Это закономерность.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, осенний подъем респираторных заболеваний закономерен и коронавирус не исключение. «Мы надеемся, при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — цитирует Попову «Интерфакс».

По прогнозу, начнется подъем во второй декаде сентября. Так происходит каждый год из-за начала учебного сезона и конца волны отпусков.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Nazariuss
Конечно, конечно ) А что не в первой то декаде ? ). Явно ждет Попова, пока выборы пройдут, чтобы обухом по голове, как обычно. А что, ковид, в очередной раз активизируется именно после выборов ? Так же как, и аккурат к Новому Году? Так же как и аккурат к летним отпускам ? Интересный какой ковид, выборочно действует. В маршрутках таинственно исчезает, а как у людей доходит до законных отпусков, корпоративов и праздников, то срочно выныривает, чтобы вставить палки в колеса трудчщимся: у людей уже депрессняк от утюга, из которого ежедневно по 150 раз на день одна инфа про коронавирус. Не надоело это из раза в раз все новое выдумывать? Провакцинировали людей, получили коллективный иммунитет в 80 %, открывайте, как и обещали все, что ограничили и закрыли, вот это будет по честному, а не сочиняйте мемуары о четвёртой волне и не привязывайте сезонный грипп к ковиду.
Ruth D. Armstead
Ну, наконец то!!! А то заждались уже!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний