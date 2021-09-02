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Новые коронавирусные ограничения в Турции не затронут иностранных туристов

В Турции с 6 сентября вводятся новые ограничительные меры. Иностранных туристов они не касаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.

«Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — рассказали в ведомстве.

О новых мерах заявил президент страны Тайип Эрдоган. С 6 сентября на концерты, в кинозалы и театры будут пускать только привитых, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такое же правило будет действовать для междугородных поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным на 1 сентября, в Турции был зафиксирован рекордный за четыре месяца суточный прирост умерших от COVID-19 — 290 человек.

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