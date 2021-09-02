Новые коронавирусные ограничения в Турции не затронут иностранных туристов

В Турции с 6 сентября вводятся новые ограничительные меры. Иностранных туристов они не касаются, сообщили РИА Новости в МВД республики.



«Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — рассказали в ведомстве.



О новых мерах заявил президент страны Тайип Эрдоган. С 6 сентября на концерты, в кинозалы и театры будут пускать только привитых, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такое же правило будет действовать для междугородных поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта.

