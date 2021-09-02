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«Это я вас проверяю». Российское движение школьников считает, что оговорка Путина о Семилетней войне не случайна

В Российском движении школьников считают оговорку Путина о Семилетней войне не случайной

Президент РФ Владимир Путин мог специально оговориться во время открытого урока, когда назвал Северную войну Семилетней. Такое мнение 2 сентября выразила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича не случайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — заявила Медведева РИА Новости.

Она отметила, что российские школьники показали знание истории страны и готовность дискутировать с учителем.

Школьник поправил президента на встрече с учащимися в рамках марафона «Новое знание» во Владивостоке в День знаний. Путин назвал Северную войну Семилетней. После встречи директор школы назвал «поправочку» наглостью со стороны ученика. В Кремле за ребенка заступились.

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Комментарии (40)

265115851
В заботе о ближнем главное - не перестараться. (С) К. Прутков-инженер. Мысль № 33.
Vodjatel
А подписать хотел отречение …
SNOW
Да он постоянно оговаривается - то с пенсионным возрастом попутает, то еще с чем. Проверяет.
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