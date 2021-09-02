«Это я вас проверяю». Российское движение школьников считает, что оговорка Путина о Семилетней войне не случайна

Президент РФ Владимир Путин мог специально оговориться во время открытого урока, когда назвал Северную войну Семилетней. Такое мнение 2 сентября выразила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.



«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича не случайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — заявила Медведева РИА Новости.

