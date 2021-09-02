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В Шереметевском дворце отметят юбилей Александра Невского. Будут танцы, гусли и стрельба из лука

4 сентября в парадном дворе Шереметевского дворца пройдет семейный фестиваль, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Зрители увидят битву ратников, театрализованные сценки из средневековой истории, послушают концерт и примут участие в мастер-классах.

Фото: пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства,
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В 14:00 ворота парадного двора откроются, и зрителей встретят актеры театра «Рейнеке» в образах шутов-паяцев и сказителей-гусляров. Сразу на двух сценах будут биться ратники-реконструкторы. Батальные сцены сменятся балом, и труппа средневековых танцев Saltatio ego проведет для зрителей мастер-классы. Закроет историческую программу хоровая и фольклорная музыка разных эпох. На сцену выйдут камерный хор, фолк-рок-группа «Корни озер» и молодежный клуб гусляров.

Дети и взрослые смогут заняться активным средневековым досугом: пострелять из лука, постучать по наковальне в кузнице, посидеть за гончарным кругом, посетить тренировочную площадку с мечами и щитами.

Фестиваль закончится в 19:00.

Вход на фестиваль бесплатный, но в связи с пандемическими ограничениями на все концерты и мастер-классы для детей и взрослых необходима регистрация.

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Мария Лащева

Фото: пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства,

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