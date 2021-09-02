В Германии после наводнения отмывают деньги. Банки очищают купюры от ила и бензина

В Германии продолжают устранять последствия летних наводнений. Стихия не только повреждала дома и губила людей, но и портила деньги.
Как сообщает 2 сентября Deutsche Welle, в Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) поступило загрязненных банкнот на 51 миллион евро. Работники очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, а после проверки подлинности бесплатно обменивают их на новые.
«Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина «и еще маленький кусочек»», — цитирует DW главу Бундесбанка Йоханнеса Бермана.
В середине июля на западе и юго-западе Германии прошли сильнейшие ливни. Из-за этого реки в регионах Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц вышли из берегов и затопили множество городов и деревень. Стремительные водные потоки поглощали машины, многолетние деревья, жилые дома, мосты и железнодорожные магистрали, значительный урон стихия также нанесла сельским хозяйствам и семейным предприятиям.
В результате разгула стихии погибло более 180 человек. Подробнее о разрушительном наводнении в ФРГ читайте в материале «Фонтанки».