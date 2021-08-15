В середине июля на западе и юго-западе Германии прошли сильнейшие ливни. Из-за этого реки в регионах Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц вышли из берегов и затопили множество городов и деревень. Стремительные водные потоки поглощали машины, многолетние деревья, жилые дома, мосты и железнодорожные магистрали, значительный урон стихия также нанесла сельским хозяйствам и семейным предприятиям.
После катастрофы в населенные пункты начали прибывать полицейские. Кроме них, на местах работали представители федерального агентства технической помощи (THW) и военные — с помощью вертолетов они спасали людей, застрявших на крышах затопленных домов, а благодаря крупногабаритной технике убирали с дорог массивные завалы, очищали русла рек и откачивали воду из подвалов жилых построек.
Несмотря на мощь танков бундесвера и функциональность экскаваторов, уборку в домах, людям пришлось проводить без помощи специальных машин — требовались осторожность и избирательность. Сутками напролет они выносили из зданий набухшую от влаги мебель, отяжелевшие книги и испорченные вещи, и ведрами вытаскивали с нижних этажей коричневую жижу.
Помочь себе и другим
Надежда Винс — одна из тех многочисленных людей, в чьи дома пришла вода, однако к ней стихия оказалась благосклонна. «Я живу в городе Меккенхайм, он находится в десяти километрах от реки Ар, которая вышла из берегов, там есть небольшой ее приток. Конкретно в нашем доме подтопило подвал, мы подкладывали валики из полотенец и мешки с песком, чтобы собрать влагу, и в итоге спасли свое жилье», — рассказала Надя.
По ее словам, меньше повезло владельцам домов в нижней части города. В том месте, где находилось кладбище, вспомнила Надя, вода оголила закопанные в землю гробы и повредила значительную часть инфраструктуры. Во многих жилых зданиях полностью затопило нижние этажи; расположенные на них посудомойки, холодильники и другую бытовую технику людям пришлось выбросить.
Надежда Винс
Не желая оставаться в стороне от тех мест, по которым природа нанесла более ощутимый удар, в первый же день после наводнения женщина вместе с друзьями отправилась в Альтенар, коммуну в 13 километрах от дома. Приятели собирались оказать людям посильную помощь, а потому положили в машину грабли, лопаты, ведра, кроме того, прихватили с собой вдоволь колбасок, вафель и воды, чтобы поделиться со всеми, кому они могут пригодиться. В багажнике машины в пакетах лежали одежда и белье. Сухие — настоящая ценность.
Автор: видео с сайта facebook.com, сообщество "<a href="https://www.facebook.com/groups/268933088330855/?__cft__%5B0%5D=AZXzt57822N2jByDHouEvmVEBDn3QvhwemaelHHiVQftRlEcqhsLsfHG5uRF_hd1iTQze8cVkz9tOB7ArvvSRWmhJs9u4l6NpnVcVEWeLO2JN7kvad8tExgDL2CJiq1QpM3KgMd0e2EcxR9qdULxcQMAKgSUBVpIVHJuadij4lTtz6VEXWhMZotGHxRNIx2cUXA&__tn__=-UC-R" target="_blank" class="io-leave-page _">Hochwasser in AW - freiwillige Helfer</a>"
«Тогда мы никого из пострадавших не увидели, в итоге просто осмотрелись. Попасть в города было невозможно — где-то стояли полицейские, которые пропускали исключительно местных жителей, в отдельных местах были разрушены переправы, из-за чего добраться на автомобиле не получилось <...> Тем не менее доехали до кризисного центра, где разместили людей, в полукилометре от нас. Об этом месте я узнала от Красного Креста, там мы оставили одежду. Знали бы вы, как люди радовались простым сухим носкам», — объяснила Надя.
После наводнения в СМИ и социальных сетях начали появляться кадры с мест катастрофы, все более ясным становилось представление об истинных, ужасающих последствиях трагедии. 18 июля, уже привычно погрузив в машину лопаты и грабли, приятели вновь отправились в пострадавшую местность в надежде оказаться нужными, на этот раз — в Кройцберг. У входа в населенный пункт их остановили полицейские, дальше передвигаться попросили на своих двоих.
«Мы подошли к первому попавшемуся дому и спросили, нужно ли как-то помочь. Это был двухэтажный дом, затопило оба этажа. Там располагалось бюро одного сантехника, и встроенная в здание витрина не выдержала и разбилась. Мы убирали раму и выносили пропитанные водой каталоги и испорченную мебель. Кто-то из мужчин поранил руку, но это ничего. Нам очень пригодились и прихваченные грабли, и лопаты. Девушка владельца офиса очень радовалась, когда нашла не разбитую вазочку. Из нее клиенты брали конфеты. Они даже фотографию с ней сделали. Здорово, что люди не теряют оптимизма», — вспомнила Надя.
Вино со следами наводнения
В долине разлившейся реки Ар расположено большое количество деревень и городов с винодельнями. Производимые там напитки знакомы не только немецким, но и зарубежным ценителям. До трагедии туристы со всего мира с удовольствием приезжали в места с пасторальными пейзажами за спокойствием и тишиной, им на смену пришли волонтеры, да и цели изменились. Многие плантации уничтожены, а винные магазины превращены в руины.
Житель Кельна Леонид Гутенмахер вошел в группу добровольцев, которые помогали в деревне Дернау — местечку с развитой культурой виноделия. Там он побывал спустя неделю после наводнения.
«Я приехал туда 21 июля, весь Дернау был грязным, пахло бензином. На мне были трекинговые кроссовки, поэтому сначала я работал на кухне — ее организовал Красный Крест — я резал хлеб и делал бутерброды. Потом подвезли новые сапоги, я отправился разгружать машины с гуманитарной помощью, вытаскивал предметы: одежду, воду, стандартные предметы, а потом раз — две большие бутылки греческой водки. Я подумал: «Вот есть же умные люди, знают, что посылать надо», — рассказал Леонид.
В разрушенных домах он, совместно с другими добровольцами, вычерпывал из подвалов грязь. Позже его направили в один из разрушенных винных домов, вместимость которого составляет 300 тысяч бутылок.
«Мы зашли, в основном зале грязь до потолка, а из нее торчат размякшие картонные коробки с бутылками. Мы их доставали, очищали и складывали в штабеля. Я лично занимался тем, что отвозил грязь из подвалов здания и сбрасывал через мост в реку. Пока мы работали, на потолке начали появляться трещины, и нас попросили уйти, и я предложил убрать бутылки, на случай обрушения. Но на самом деле, думаю, это не так необходимо. После наводнения уцелело удивительное количество бутылок, стекло оказалось намного крепче камня», — отметил Леонид.
Некоторые виноделы, которые не хотят, чтобы их хозяйства пришли в упадок или совсем исчезли, сейчас продают вина со следами недавнего наводнения. Ценник на товары в разных местах различается, но в среднем стоимость одной бутылки начинается от пяти евро и заканчивается двадцатью.
Напиток в запачканных грязью бутылках продают с помощью объявлений в социальных сетях и в продуктовых магазинах, где они заметно выделяются на фоне блестящих от чистоты полов. Деньги за приобретенные вина напрямую направляют виноделам из разрушенных городов и деревень.
Финансовая помощь пострадавшим
Говоря о деньгах, пострадавшие замечают, что этот вопрос сейчас один из самых сложных. Спустя неделю после наводнения правительство Германии одобрило пакет помощи на 400 миллионов евро. Размер срочных выплат семьям, предприятиям и фермерам достигал 3500 евро. Кроме того, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет выделил гражданам, компаниям и местным властям 200 миллионов евро в качестве поддержки.
Между тем сами немцы признают, что пока полученные компенсации не пропорциональны нанесенному наводнением урону. На выплаты от властей можно приобрести некоторую мебель и одежду, но сложно восстановить хотя бы часть разрушенного жилища, а о том, чтобы купить новое, даже думать не стоит.
Такого мнения придерживается 26-летняя Ребекка Арнольди-Хаймансфельд из Дернау. Девушка рассказала, что из-за трагедии пострадали четыре дома ее родителей — здания накрыло водой до самого чердака. Самой Ребекке удалось спастись от волны, перебравшись по крышам к друзьям, живущим в верхней, менее доступной для потока, части города.
«Первое время после наводнения я не знала, как получить от государства деньги, потому что не было времени разобраться. Мы с супругом подали заявку на 3500 евро, но, как оказалось, для каждой семьи размер суммы считают по-разному. Многое зависит от количества детей. Поскольку у нас с мужем нет ребенка, мы получили только 1000 евро на двоих. Деньги нам перечислили спустя два дня после того, как мы отправили заявку. В целом, 3500 евро — неплохая сумма, но этого слишком мало, чтобы, например, купить новое жилье», — добавила Ребекка.
Первый этаж дома в Хеппингене, где жил 60-летний Кадри Кодра, наводнение также не обошло стороной. Поток выломал двери, разбил окна и сорвал висевшие жалюзи. К счастью, мужчине удалось вовремя взять в руки внуков и выбежать из помещения, а затем отправиться на более безопасную местность. Сейчас его сын, владелец упомянутой постройки, вместе с женой и детьми находится в гостинице, сам Кадри временно живет у близкой подруги.
«С самого начала государство вообще ничего не говорило о деньгах, сейчас немного иначе. Мой сын получил 2000 евро, но сами понимаете, это для Германии ничего. Этого хватит на кровать и телевизор, не более. Нам же нужно очень многое перестраивать, сейчас основная надежда — на страховку», — поделился Кадри.
Проблема в том, что страховку от проливных дождей и наводнений в Германии имеют лишь 46 % домовладельцев. Единственный способ справиться с разрушениями для тех, кто не предусмотрел вероятность природного катаклизма сейчас — финансовая помощь от неравнодушных граждан.
По словам председателя Общества Немецкого Красного Креста Герды Хассельфельдт, на счет для пожертвований пострадавшим от наводнения спустя всего неделю после катастрофы поступило более 15 миллионов евро. Помимо этого, премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер отметила впечатляющую готовность людей прийти на помощь жертвам бедствия. Она сообщила, что на земельный счет для пожертвований поступило более 8,5 миллиона евро.
Юлия Копыльцова, «Фонтанка.ру»