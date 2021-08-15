В середине июля на западе и юго-западе Германии прошли сильнейшие ливни. Из-за этого реки в регионах Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц вышли из берегов и затопили множество городов и деревень. Стремительные водные потоки поглощали машины, многолетние деревья, жилые дома, мосты и железнодорожные магистрали, значительный урон стихия также нанесла сельским хозяйствам и семейным предприятиям.

После катастрофы в населенные пункты начали прибывать полицейские. Кроме них, на местах работали представители федерального агентства технической помощи (THW) и военные — с помощью вертолетов они спасали людей, застрявших на крышах затопленных домов, а благодаря крупногабаритной технике убирали с дорог массивные завалы, очищали русла рек и откачивали воду из подвалов жилых построек.



Несмотря на мощь танков бундесвера и функциональность экскаваторов, уборку в домах, людям пришлось проводить без помощи специальных машин — требовались осторожность и избирательность. Сутками напролет они выносили из зданий набухшую от влаги мебель, отяжелевшие книги и испорченные вещи, и ведрами вытаскивали с нижних этажей коричневую жижу.

Помочь себе и другим

Надежда Винс — одна из тех многочисленных людей, в чьи дома пришла вода, однако к ней стихия оказалась благосклонна. «Я живу в городе Меккенхайм, он находится в десяти километрах от реки Ар, которая вышла из берегов, там есть небольшой ее приток. Конкретно в нашем доме подтопило подвал, мы подкладывали валики из полотенец и мешки с песком, чтобы собрать влагу, и в итоге спасли свое жилье», — рассказала Надя.

По ее словам, меньше повезло владельцам домов в нижней части города. В том месте, где находилось кладбище, вспомнила Надя, вода оголила закопанные в землю гробы и повредила значительную часть инфраструктуры. Во многих жилых зданиях полностью затопило нижние этажи; расположенные на них посудомойки, холодильники и другую бытовую технику людям пришлось выбросить.

Надежда Винс

Не желая оставаться в стороне от тех мест, по которым природа нанесла более ощутимый удар, в первый же день после наводнения женщина вместе с друзьями отправилась в Альтенар, коммуну в 13 километрах от дома. Приятели собирались оказать людям посильную помощь, а потому положили в машину грабли, лопаты, ведра, кроме того, прихватили с собой вдоволь колбасок, вафель и воды, чтобы поделиться со всеми, кому они могут пригодиться. В багажнике машины в пакетах лежали одежда и белье. Сухие — настоящая ценность.



Автор: видео с сайта facebook.com, сообщество "<a href="https://www.facebook.com/groups/268933088330855/?__cft__%5B0%5D=AZXzt57822N2jByDHouEvmVEBDn3QvhwemaelHHiVQftRlEcqhsLsfHG5uRF_hd1iTQze8cVkz9tOB7ArvvSRWmhJs9u4l6NpnVcVEWeLO2JN7kvad8tExgDL2CJiq1QpM3KgMd0e2EcxR9qdULxcQMAKgSUBVpIVHJuadij4lTtz6VEXWhMZotGHxRNIx2cUXA&__tn__=-UC-R" target="_blank" class="io-leave-page _">Hochwasser in AW - freiwillige Helfer</a>"

«Тогда мы никого из пострадавших не увидели, в итоге просто осмотрелись. Попасть в города было невозможно — где-то стояли полицейские, которые пропускали исключительно местных жителей, в отдельных местах были разрушены переправы, из-за чего добраться на автомобиле не получилось <...> Тем не менее доехали до кризисного центра, где разместили людей, в полукилометре от нас. Об этом месте я узнала от Красного Креста, там мы оставили одежду. Знали бы вы, как люди радовались простым сухим носкам», — объяснила Надя.



После наводнения в СМИ и социальных сетях начали появляться кадры с мест катастрофы, все более ясным становилось представление об истинных, ужасающих последствиях трагедии. 18 июля, уже привычно погрузив в машину лопаты и грабли, приятели вновь отправились в пострадавшую местность в надежде оказаться нужными, на этот раз — в Кройцберг. У входа в населенный пункт их остановили полицейские, дальше передвигаться попросили на своих двоих.



Фото: Надежда Винс Фото: Надежда Винс Фото: Надежда Винс Фото: Надежда Винс Фото: Надежда Винс Поделиться Поделиться







«Мы подошли к первому попавшемуся дому и спросили, нужно ли как-то помочь. Это был двухэтажный дом, затопило оба этажа. Там располагалось бюро одного сантехника, и встроенная в здание витрина не выдержала и разбилась. Мы убирали раму и выносили пропитанные водой каталоги и испорченную мебель. Кто-то из мужчин поранил руку, но это ничего. Нам очень пригодились и прихваченные грабли, и лопаты. Девушка владельца офиса очень радовалась, когда нашла не разбитую вазочку. Из нее клиенты брали конфеты. Они даже фотографию с ней сделали. Здорово, что люди не теряют оптимизма», — вспомнила Надя.



Вино со следами наводнения

В долине разлившейся реки Ар расположено большое количество деревень и городов с винодельнями. Производимые там напитки знакомы не только немецким, но и зарубежным ценителям. До трагедии туристы со всего мира с удовольствием приезжали в места с пасторальными пейзажами за спокойствием и тишиной, им на смену пришли волонтеры, да и цели изменились. Многие плантации уничтожены, а винные магазины превращены в руины.

Житель Кельна Леонид Гутенмахер вошел в группу добровольцев, которые помогали в деревне Дернау — местечку с развитой культурой виноделия. Там он побывал спустя неделю после наводнения.

«Я приехал туда 21 июля, весь Дернау был грязным, пахло бензином. На мне были трекинговые кроссовки, поэтому сначала я работал на кухне — ее организовал Красный Крест — я резал хлеб и делал бутерброды. Потом подвезли новые сапоги, я отправился разгружать машины с гуманитарной помощью, вытаскивал предметы: одежду, воду, стандартные предметы, а потом раз — две большие бутылки греческой водки. Я подумал: «Вот есть же умные люди, знают, что посылать надо», — рассказал Леонид.



В разрушенных домах он, совместно с другими добровольцами, вычерпывал из подвалов грязь. Позже его направили в один из разрушенных винных домов, вместимость которого составляет 300 тысяч бутылок.

«Мы зашли, в основном зале грязь до потолка, а из нее торчат размякшие картонные коробки с бутылками. Мы их доставали, очищали и складывали в штабеля. Я лично занимался тем, что отвозил грязь из подвалов здания и сбрасывал через мост в реку. Пока мы работали, на потолке начали появляться трещины, и нас попросили уйти, и я предложил убрать бутылки, на случай обрушения. Но на самом деле, думаю, это не так необходимо. После наводнения уцелело удивительное количество бутылок, стекло оказалось намного крепче камня», — отметил Леонид.

Фото: Леонид Гутенмахер Фото: Леонид Гутенмахер Фото: Леонид Гутенмахер Поделиться Поделиться







Некоторые виноделы, которые не хотят, чтобы их хозяйства пришли в упадок или совсем исчезли, сейчас продают вина со следами недавнего наводнения. Ценник на товары в разных местах различается, но в среднем стоимость одной бутылки начинается от пяти евро и заканчивается двадцатью.

