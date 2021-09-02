Американские военные оставили в Афганистане десятки единиц оружия и техники. Как заверил в конце августа глава Центрального командования Пентагона генерал Кеннет Маккензи, предварительно вооружение было выведено из строя.



По его словам, в неисправное состояние приведены до 70 бронемашин с противоминной защитой, 27 военных внедорожников Humvee и 73 единицы авиатехники.



Видеозапись того, как солдаты ломали технику, опубликовал один из бойцов. На кадрах видно, что машины разбивали довольно усердно. Вероятно, ролик был снят в аэропорту Кабула, незадолго до эвакуации. Из Instagram он уже удален, но СМИ вовремя обратили на него внимание.

