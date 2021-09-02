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Американцы показали, как ломали брошенную в Афганистане технику

Американские военные оставили в Афганистане десятки единиц оружия и техники. Как заверил в конце августа глава Центрального командования Пентагона генерал Кеннет Маккензи, предварительно вооружение было выведено из строя.

По его словам, в неисправное состояние приведены до 70 бронемашин с противоминной защитой, 27 военных внедорожников Humvee и 73 единицы авиатехники.

Видеозапись того, как солдаты ломали технику, опубликовал один из бойцов. На кадрах видно, что машины разбивали довольно усердно. Вероятно, ролик был снят в аэропорту Кабула, незадолго до эвакуации. Из Instagram он уже удален, но СМИ вовремя обратили на него внимание.

В Пентагоне 30 августа заявили об окончании вывода американских войск из Афганистана и завершении войны с участием США в регионе. Война в Афганистане для Америки продлилась в общей сложности 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

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Комментарии (9)

263836471
Как-то неубедительно...
Капитан Очевидность2
С таким количеством техники и оружия уже давно и быстро могли бы отправить весь этот талибан к аллаху, хоть вместе с афганскими воякам, хоть вместо. Если бы у них было такое желание, конечно. А его, конечно же, не было.
Редиска Здесь
Похоже, это "уничтожение" делалось чисто формально, для виду. Хотели бы уничтожить - взорвали бы все или сожгли. Ни за что не поверю, что у них ни взрывчатки, ни даже бензина не осталось.
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