В Петербурге оштрафовали бывшего таможенника. За взятки он пропускал из Финляндии машины, набитые кофе и техникой

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику Выборгской таможни Роману Кортенко, виновному в получении взятки. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.



Установлено, что в 2018 — 2019 годах старший государственный таможенный инспектор Кортенко без осмотра пропускал из Финляндии в Россию машины с незадекларированными товарами. Владельцы платили около 50 тысяч рублей и спокойно провозили сотни килограммов кофе и бытовую технику.



Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей и на три года запретил работать в органах власти, в том числе на таможне.

