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В Петербурге оштрафовали бывшего таможенника. За взятки он пропускал из Финляндии машины, набитые кофе и техникой

В Петербурге суд оштрафовал бывшего таможенника за взятки

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику Выборгской таможни Роману Кортенко, виновному в получении взятки. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 — 2019 годах старший государственный таможенный инспектор Кортенко без осмотра пропускал из Финляндии в Россию машины с незадекларированными товарами. Владельцы платили около 50 тысяч рублей и спокойно провозили сотни килограммов кофе и бытовую технику.

Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей и на три года запретил работать в органах власти, в том числе на таможне.

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Комментарии (10)

latnik
Одним больше, одним меньше...Потоки никак не иссякли, как таскали, так и таскают, только взятка стала поболее. И никто не в курсе....
Hans-Christian
Его наградить нужно!
Возможно, благодаря ему я в местных магазах финский кофе дешевле покупал.
DimDimych
Скоро дойдет просто до устного предупреждения за взятки.
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