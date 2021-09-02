Пьяный участковый на служебном автомобиле сбил россиянина в День знаний. Полицейского уже уволили

В Чувашии полицейский отметил День знаний, сел пьяным за руль, наехал на человека и лишился должности.



Как сообщает 2 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне около 17 часов в поселке Ибреси водитель машины УАЗ-«Патриот» ОМВД России не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял на дороге рядом с КАМАЗом. За рулем полицейского «уазика» был пьяный участковый.



«Принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве.

