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Напавший с ножом на россиян в Стамбуле турок получил 36 лет тюрьмы. Он так и не смог объяснить своё поведение

В Стамбуле осуждён местный житель, напавший с ножом на россиян

Уголовный суд Стамбула признал Хасана Хюсейна Йуртсевена виновным в умышленном покушении на убийство туристов из России. Об этом 2 сентября сообщило издание Hurriyet.

Судьи избрали меру пресечения в виде 12 лет тюрьмы за каждую попытку убийства, которую совершил 40-летний мужчина. Сторона обвинения осталась довольна приговором, хотя требовала для него и более сурового наказания — до 45 лет за решеткой.

В ходе судебного разбирательства Йуртсевен рассказал, что носил с собой нож для защиты. При этом он не смог пояснить, почему совершил нападение на незнакомых ему людей. Мужчина лишь добавил, что «потерял самообладание».

В январе этого года турок с ножом напал на трёх россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу и выжили. СМИ сообщали, что нападавший Йуртсевен был неоднократно судим и имел проблемы с психикой.

Нападение попало в объективы камер видеонаблюдения.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Хорошие законы, ну ещё и полное сложение сроков...
Может вместо помидор турецких часть их законов импортируем? 🤔
Жидослав Грызлов
есть же страны с адекватными законами, у нас лет черз 6 вышел бы
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