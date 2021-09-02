Напавший с ножом на россиян в Стамбуле турок получил 36 лет тюрьмы. Он так и не смог объяснить своё поведение

Уголовный суд Стамбула признал Хасана Хюсейна Йуртсевена виновным в умышленном покушении на убийство туристов из России. Об этом 2 сентября сообщило издание Hurriyet.
Судьи избрали меру пресечения в виде 12 лет тюрьмы за каждую попытку убийства, которую совершил 40-летний мужчина. Сторона обвинения осталась довольна приговором, хотя требовала для него и более сурового наказания — до 45 лет за решеткой.
В ходе судебного разбирательства Йуртсевен рассказал, что носил с собой нож для защиты. При этом он не смог пояснить, почему совершил нападение на незнакомых ему людей. Мужчина лишь добавил, что «потерял самообладание».
В январе этого года турок с ножом напал на трёх россиян. Пострадавшие были доставлены в больницу и выжили. СМИ сообщали, что нападавший Йуртсевен был неоднократно судим и имел проблемы с психикой.
Нападение попало в объективы камер видеонаблюдения.