Вооружённый ножом мужчина ранил в Стамбуле трёх россиян

Мужчина с ножом напал в столице Турции на трёх россиян. Об этом 25 января сообщает РИА Новости.



Агентство, ссылаясь на источник в полиции, уточняет, что граждане РФ ранены и госпитализированы, однако угрозы для их жизни нет.

Инцидент произошел вчера вечером в районе Бешикташ, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, нападавшего зовут Хюсейн, он - сборщик мусора, и пока не найден.

