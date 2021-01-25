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Вооружённый ножом мужчина ранил в Стамбуле трёх россиян

Мужчина с ножом напал в столице Турции на трёх россиян. Об этом 25 января сообщает РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на источник в полиции, уточняет, что граждане РФ ранены и госпитализированы, однако угрозы для их жизни нет.

Инцидент произошел вчера вечером в районе Бешикташ, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, нападавшего зовут Хюсейн, он - сборщик мусора, и пока не найден.

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