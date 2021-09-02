Алёна Апина заменила Татьяну Буланову на «Бабьем лете» в Дачном

Как утверждают в МО «Дачное», отменить своё участие в муниципальном празднике Буланова решила сама, так как одновременно на этой же территории участвует в выборах от партии «Родина». Ранее «Фонтанка» писала, что в муниципалитете узнали об отказе певицы выступить на концерте от журналистов. После этого известия в МО переживали, что концерт придётся отменять, а 1,5 тысячи билетов уже розданы жителям. Однако спасти ситуацию смогла певица Алёна Апина.



Отметим, что ранее Татьяну Буланову сняли с выборов в Законодательное собрание Петербурга. Избирком Калининского района нашёл бракованные подписи в поддержку её выдвижения: за кандидата, как выяснилось, подписались как жители других районов (хотя подписи нужно собирать у жителей округа), так и даже уже умершие граждане, кроме того, среди подписей нашли однотипные автографы в виде картинок рыбок и корабликов.

