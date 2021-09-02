FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +9
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Камера сняла, как вор долбил витрину ювелирного в центре Петербурга. Разбудить утренних зомби не вышло

Видео кражи из магазина «Серебро» через витрину в Петербурге

Кража из ювелирного магазина в Петроградском районе Петербурга попала на видео. «Фонтанка» 2 сентября показывает неутомимость охотника за благородным металлом.

В поле зрения камеры попала фигура в кепке и тёмной куртке. По информации полиции, на преступнике также были рубашка в красно-белую клетку и приметные зелёные кроссовки. На кадрах видно, как мужчина нырнул в кусты, а потом атаковал арочное окно на первом этаже здания — за ним как раз расположен магазин «Серебро».

«Фонтанка.ру»

Методичный обстрел, вероятно камнями, не смог сбить с пути ранних прохожих и заинтересовал только велосипедиста. Тот свернул с проспекта с оживлённым движением, но любопытство у него вызвала больше дыра в стекле, чем вор.

Что именно унёс мужчина в кепке, уточняется. Охрана приехала в половине седьмого часа утра 1 сентября после того, как сработала тревога, но преступника уже не было. После его ухода осталась зияющая в стекле дыра, кровь на осколках и беспорядок на стеллажах у окна.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний