В поле зрения камеры попала фигура в кепке и тёмной куртке. По информации полиции, на преступнике также были рубашка в красно-белую клетку и приметные зелёные кроссовки. На кадрах видно, как мужчина нырнул в кусты, а потом атаковал арочное окно на первом этаже здания — за ним как раз расположен магазин «Серебро».
«Фонтанка.ру»
Методичный обстрел, вероятно камнями, не смог сбить с пути ранних прохожих и заинтересовал только велосипедиста. Тот свернул с проспекта с оживлённым движением, но любопытство у него вызвала больше дыра в стекле, чем вор.
Что именно унёс мужчина в кепке, уточняется. Охрана приехала в половине седьмого часа утра 1 сентября после того, как сработала тревога, но преступника уже не было. После его ухода осталась зияющая в стекле дыра, кровь на осколках и беспорядок на стеллажах у окна.