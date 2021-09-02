Ювелирный на Каменноостровском обокрали через дыру в стекле. Полиция ищет раненого одиночку

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября, преступник похозяйничал в магазине «Серебро» на Каменноостровском проспекте, 47, в первый день осени. Сигнализация в салоне сработала незадолго до половины шестого часа утра. Сотрудники охранного предприятия подоспели через десять минут, на месте никого подозрительного уже не было.

На то, что в салоне кто-то побывал, намекало разбитое стекло. Диаметр отверстия едва ли позволял проникнуть в помещение целиком, но ближайшие к витрине стеллажи были в беспорядке. В магазине подсчитывают ущерб.



Возбуждение уголовного дела, вероятно, является вопросом времени. Полицейские уже изучили записи с камеры наблюдения. На ассортимент ювелирного покусился мужчина славянской внешности, среднего роста и не старше сорока лет на вид. Он был в джинсах, клетчатой рубашке, синей куртке и зелёных кроссовках. Голову прикрывала кепка. Ушёл, похоже, израненным — на стекле остались бурые подтёки.

