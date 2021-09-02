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Умерла усатая хранительница царской усыпальницы Петропавловской крепости

Умерла главная кошка Петропавловской крепости

Кошка Капитолина, которую сотрудники Музея городской истории Петербурга называют главной кошкой Петропавловской крепости и хранительницей царской усыпальницы, скончалась.

Об этом 2 сентября сообщает сам музей в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

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«Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора. Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга», — сообщают сотрудники.

Про Капитолину при жизни ходило много легенд, например про то, что кошка любила гулять по императорской усыпальнице и прыгать на надгробия тех царей, смерть которых отмечается в этот день.

В музее ее называли заслуженным сотрудником, и у Капитолины, как у любого сотрудника, были социальные гарантии и зарплата — в съедобной валюте.

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Комментарии (3)

Анатолий Смирнов
Надеюсь, её похоронят на кладбище комендантов Петропавловской крепости?
Игoрь
Когда выборы на вакантный пост?
hal9000
А чтож она одна..??..а кот на похороны не придет чтоли??
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