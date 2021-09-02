Об этом 2 сентября сообщает сам музей в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора. Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга», — сообщают сотрудники.

Про Капитолину при жизни ходило много легенд, например про то, что кошка любила гулять по императорской усыпальнице и прыгать на надгробия тех царей, смерть которых отмечается в этот день.



В музее ее называли заслуженным сотрудником, и у Капитолины, как у любого сотрудника, были социальные гарантии и зарплата — в съедобной валюте.

