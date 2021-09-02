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Гендиректор «Зенита» объяснил, зачем клуб пошел на конфликт с Федерацией футбола Бразилии

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев 2 сентября прокомментировал «Фонтанке» срочный отзыв Малкома, Клаудиньо и Барриоса из своих национальных команд.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных, так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», — заявил гендиректор «Зенита».

Напомним, что Малкому и Клаудиньо пришлось досрочно покинуть расположение сборной Бразилии по требованию «Зенита». В ответ на это Федерация футбола Бразилии обратилась с жалобой в ФИФА и пригрозила петербургской команде санкциями. Сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу. Также «Зенит» потребовал у сборной Колумбии вернуть Барриоса, но колумбийцы отказались это делать.

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Комментарии (4)

anika
Всё логично, потратить кучу денег на покупку футболистов под конкретный турнир, а потом из-за карантина, который надо отсидеть, они не смогут сыграть в матче в турнире.
Павел Михайлов
Миллер захотел увидеть свои игрушки .
KOHTPASPB
Сборная бразилии играет с челси?
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