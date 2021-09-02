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Блогеры пытались снять аллигатора с дрона во Флориде, а тот решил, что это обед

Аллигатор съел дрон в США

В американском штате Флорида тревел-блогер сняла на видео, как аллигатор съел дрон, схватив его прямо в воздухе. Интернет-пользователи возмутились таким обращением с животным и пригрозили автору видео уголовной ответственностью.

Как пишет 2 сентября Daily Mail, группа отправилась в тур по ферме аллигаторов в Эверглейдсе в штате Флорида. Туристы попытались с помощью дрона снять аллигатора с открытой пастью поближе, но животное, осторожно наблюдавшее за техникой, внезапно выпрыгнуло из воды, схватило ее и начало жевать. В какой-то момент аллигатор, которого группа называет Джорджем, прокусил аккумулятор дрона, и из его пасти начал валить дым. Но это не помешало ему продолжать пережевывать добычу.

@devhlanger

Here is the alligator eating the drone combined. George is doing fine and still looked hungry after . #FYP #alligator #dji #drone #savage #floridaman

♬ original sound - Devhlanger

Видео с жующим дымящийся дрон аллигатором в TikTok набрало более 4 миллионов просмотров. Многие пользователи возмутились поведением туристов и обеспокоились состоянием аллигатора. «Джордж в порядке и все еще выглядел голодным», — позже написала блогер.

Тем не менее пользователи продолжили выражать недовольство, а некоторые даже припомнили, что причинение вреда аллигаторам во Флориде считается уголовным преступлением третьей степени.

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Комментарии (3)

alexpv
Дымит то аккумулятор скорее всего, и так то вряд-ли употребление в пищу химической батарейки пройдет бесследно для желудка крокодила.
mccaron
Жрет пластикоэлетрожелезяку (С) только дым за ушами идет
Денис Самсонов
"Блогеры пытались снять аллигатора с дрона" - аллигаторы теперь перемещаются на дронах, а блогерам они чем помешали?
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