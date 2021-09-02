В американском штате Флорида тревел-блогер сняла на видео, как аллигатор съел дрон, схватив его прямо в воздухе. Интернет-пользователи возмутились таким обращением с животным и пригрозили автору видео уголовной ответственностью.



Как пишет 2 сентября Daily Mail, группа отправилась в тур по ферме аллигаторов в Эверглейдсе в штате Флорида. Туристы попытались с помощью дрона снять аллигатора с открытой пастью поближе, но животное, осторожно наблюдавшее за техникой, внезапно выпрыгнуло из воды, схватило ее и начало жевать. В какой-то момент аллигатор, которого группа называет Джорджем, прокусил аккумулятор дрона, и из его пасти начал валить дым. Но это не помешало ему продолжать пережевывать добычу.