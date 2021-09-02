В американском штате Флорида тревел-блогер сняла на видео, как аллигатор съел дрон, схватив его прямо в воздухе. Интернет-пользователи возмутились таким обращением с животным и пригрозили автору видео уголовной ответственностью.
Как пишет 2 сентября Daily Mail, группа отправилась в тур по ферме аллигаторов в Эверглейдсе в штате Флорида. Туристы попытались с помощью дрона снять аллигатора с открытой пастью поближе, но животное, осторожно наблюдавшее за техникой, внезапно выпрыгнуло из воды, схватило ее и начало жевать. В какой-то момент аллигатор, которого группа называет Джорджем, прокусил аккумулятор дрона, и из его пасти начал валить дым. Но это не помешало ему продолжать пережевывать добычу.
@devhlanger
Here is the alligator eating the drone combined. George is doing fine and still looked hungry after . #FYP #alligator #dji #drone #savage #floridaman♬ original sound - Devhlanger
Видео с жующим дымящийся дрон аллигатором в TikTok набрало более 4 миллионов просмотров. Многие пользователи возмутились поведением туристов и обеспокоились состоянием аллигатора. «Джордж в порядке и все еще выглядел голодным», — позже написала блогер.
Тем не менее пользователи продолжили выражать недовольство, а некоторые даже припомнили, что причинение вреда аллигаторам во Флориде считается уголовным преступлением третьей степени.