С голосовым спамом будут бороться — сомнительные звонки отправят на автоответчик

За последние несколько лет телефонный спам заполонил телефоны большинства пользователей мобильной связи — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. С помощью нового решения мобильного оператора должны выявляться сомнительные звонки, а номера, с которых они поступают, будут заноситься в постоянно обновляемый черный список.

Бесплатный сервис для защиты от спам-звонков подключит МегаФон всем своим абонентам. Аналитические алгоритмы с использованием больших данных будут отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.

При соединении с номером спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонент будет проинформирован о поступивших спам-вызовах в SMS и при желании может прослушать оставленное голосовое сообщение. При этом аналитические алгоритмы должны отделять спам от звонков реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах.

«В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.



Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона во всех регионах страны.



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