Столичные власти модернизируют систему распознавания лиц для полиции, она сможет отслеживать передвижение подозреваемых

За 130 миллионов рублей мэрия Москвы намерена модернизировать систему распознавания лиц. К ней добавят возможность поиска по силуэтам, расовой принадлежности и головным уборам.
О закупке 2 сентября сообщает «Коммерсантъ». Новые опции добавят для сотрудников МВД. Речь идет о модернизации подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Это подобие шлюза, который дает возможность подключения к системе правоохранительным органам.
Судя по технической документации, от подрядчика требуется обеспечить возможность отслеживать передвижение преступника. Также можно будет узнать, кто чаще всего появлялся рядом с ним и кто регулярно возвращается на место преступления.
Полицейским также добавят возможность расширенного выбора фильтров: поиск по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора и возможность распознавания силуэтов.
Также разработчик должен создать мобильное приложение для Apple и Android.
Ранее сообщалось, что систему распознавания по силуэтам разработал Ntechlab, технологический партнер Ростеха.