Столичные власти модернизируют систему распознавания лиц для полиции, она сможет отслеживать передвижение подозреваемых

За 130 миллионов рублей мэрия Москвы намерена модернизировать систему распознавания лиц. К ней добавят возможность поиска по силуэтам, расовой принадлежности и головным уборам.

О закупке 2 сентября сообщает «Коммерсантъ». Новые опции добавят для сотрудников МВД. Речь идет о модернизации подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Это подобие шлюза, который дает возможность подключения к системе правоохранительным органам.

Судя по технической документации, от подрядчика требуется обеспечить возможность отслеживать передвижение преступника. Также можно будет узнать, кто чаще всего появлялся рядом с ним и кто регулярно возвращается на место преступления.