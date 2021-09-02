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Столичные власти модернизируют систему распознавания лиц для полиции, она сможет отслеживать передвижение подозреваемых

За 130 миллионов рублей мэрия Москвы намерена модернизировать систему распознавания лиц. К ней добавят возможность поиска по силуэтам, расовой принадлежности и головным уборам.

О закупке 2 сентября сообщает «Коммерсантъ». Новые опции добавят для сотрудников МВД. Речь идет о модернизации подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). Это подобие шлюза, который дает возможность подключения к системе правоохранительным органам.

Судя по технической документации, от подрядчика требуется обеспечить возможность отслеживать передвижение преступника. Также можно будет узнать, кто чаще всего появлялся рядом с ним и кто регулярно возвращается на место преступления.

Полицейским также добавят возможность расширенного выбора фильтров: поиск по полу, возрасту, расовой принадлежности, наличию очков, бороды, маски, головного убора и возможность распознавания силуэтов.

Также разработчик должен создать мобильное приложение для Apple и Android.

Ранее сообщалось, что систему распознавания по силуэтам разработал Ntechlab, технологический партнер Ростеха.

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Комментарии (2)

266203200
Судя по внедрению системы в метро-под подозрением-все.
Аппаратчик мокрой классификации
Навальнята не пройдут! :))
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