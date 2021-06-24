В МВД начали использовать систему распознавания людей по силуэтам

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал агентству Теленков.

Система, по его словам, позволяет отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью». При распознавании внешне похожих людей алгоритм учитывает рост, походку, различные атрибуты внешности, например бороду, очки, головной убор.



«Так же и с автомобилями. Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много, и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — добавил разработчик. Идентифицировать машину можно по цвету, марке и индивидуальным особенностям.

