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В МВД начали использовать систему распознавания людей по силуэтам

Система распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей работает уже в пяти российских регионах, сообщил гендиректор компании-разработчика Ntechlab (технологический партнер Ростеха) Андрей Теленков.

Как передаёт 24 июня ТАСС, компания интегрировала в систему распознавания лиц функцию распознавания силуэтов людей и машин. Основные сферы применения технологии — региональная видеоаналитика, управление транспортом, торговые центры, ретейл, строительные проекты, коммерческая недвижимость.

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал агентству Теленков.

Система, по его словам, позволяет отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью». При распознавании внешне похожих людей алгоритм учитывает рост, походку, различные атрибуты внешности, например бороду, очки, головной убор.

«Так же и с автомобилями. Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много, и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — добавил разработчик. Идентифицировать машину можно по цвету, марке и индивидуальным особенностям.

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Комментарии (7)

Malyshev73
В казани татары ездят с магнитными номерами.Ставят на платку .номера в машину и делов.))) так что не рассказывайте нам басен
Grotesk
есть калининская база, апрашка, софийская 95 - там такие силуЕты без докУментов ходят... главное, чтобы эта система не вышла на тех, кто ее продвигает... так можно и без новых тачек по 5 лямов остаться...
Modest_5e4ce41f7533b
В моду снова войдут плащи и широкополые шляпы.
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