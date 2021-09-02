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Полиция показала, как на Энтузиастов всем автобусом выталкивали четырех безбилетников. Один из них пустил газ

Безбилетников, устроивших конфликт с кондуктором автобуса на Энтузиастов, привлекли за мелкое хулиганство

Полицейский главк показал, как развивался конфликт между четверыми молодыми безбилетниками, кондуктором и пассажирами, оплатившими проезд. В дверях автобуса на остановке в Красногвардейском районе случилась драка.

На видео, которое 2 сентября распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, видно, как из салона автобуса на остановке в районе перекрестка проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта пассажиры пытаются высадить четверых. Молодые люди сопротивляются, размахивают кулаками и пытаются впрыгнуть обратно. Они хаотично наносят удары не только мужчинам в салоне, но и 50-летней женщине-кондуктору.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в минувшие выходные, 28 августа, около восьми вечера. У кондуктора автобуса возник конфликт с четверыми молодыми пассажирами, которые отказались платить за проезд. В спор на стороне кондуктора вступили и другие пассажиры.

«В результате молодые люди ретировались и покинули салон автобуса. Однако тут же попытались опять сесть в автобус, на что кондуктор заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего четверка безбилетников скрылась», — сообщает главк.

Сотрудники полиции задержали троих из четверых дебоширов — молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Двое из них уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже к уголовной ответственности за кражу.

Самый младший признался, что это именно он произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора. После этого он выбросил пистолет, но показал полицейским место, куда именно. В данный момент пистолет найден и изъят.

На всех троих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Личность и местонахождение четвертого участника конфликта устанавливает полиция с целью привлечения его к административной ответственности.

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Комментарии (21)

Старец
Требуем назвать пофамильно наших будущих героев капитализма! А потом кастрировать, чтобы не плодили себе подобных!
262255201
В каких странах возможно подобное ? только там , где власть не хочет ( а значит заинтересована в бардаке ) или не способна решать проблемы . Разве в едровотчине кто-нибудь наверху прилагает хоть какие-то усилия по искоренению (значительному сокращению) вандализма , пьянства за рулем , хулиганства в общественном транспорте ? а количество правонарушений только растет , никакой профилактики нет и в помине ...
ThunderPiter
Интересно, какие "аргументы" есть у тех, кто устраивает рамсы по поводу оплаты проезда? Мол, не буду платить, потому что на заводе получаю 20к?)) 100% отпрыски скрепного быдла, которые по телику внимают лозунгам типа "Исправим демографию России!"
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