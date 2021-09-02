На видео, которое 2 сентября распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, видно, как из салона автобуса на остановке в районе перекрестка проспекта Энтузиастов и Индустриального проспекта пассажиры пытаются высадить четверых. Молодые люди сопротивляются, размахивают кулаками и пытаются впрыгнуть обратно. Они хаотично наносят удары не только мужчинам в салоне, но и 50-летней женщине-кондуктору.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в минувшие выходные, 28 августа, около восьми вечера. У кондуктора автобуса возник конфликт с четверыми молодыми пассажирами, которые отказались платить за проезд. В спор на стороне кондуктора вступили и другие пассажиры.

«В результате молодые люди ретировались и покинули салон автобуса. Однако тут же попытались опять сесть в автобус, на что кондуктор заблокировала проход. В отместку один из дебоширов выстрелил из газового пистолета в салон автобуса, после чего четверка безбилетников скрылась», — сообщает главк.



Сотрудники полиции задержали троих из четверых дебоширов — молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Двое из них уже привлекались к административной ответственности за хулиганство и даже к уголовной ответственности за кражу.



Самый младший признался, что это именно он произвел выстрел в воздух из газового пистолета, разозлившись на кондуктора. После этого он выбросил пистолет, но показал полицейским место, куда именно. В данный момент пистолет найден и изъят.



На всех троих составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Личность и местонахождение четвертого участника конфликта устанавливает полиция с целью привлечения его к административной ответственности.

