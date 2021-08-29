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«Добрыня» для острастки. На Передовиков хулиганы напали с газовым пистолетом на кондуктора и пассажиров автобуса

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали злоумышленников, которые устроили конфликт с кондуктором и пассажирами автобуса.

Как сообщили 29 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в 8 утра на автобусной остановке на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов в автобусе четверо неизвестных устроили конфликт с кондуктором и пассажирами. В качестве устрашения они применили газовый пистолет «Добрыня».

Полиция прибыла на место происшествия спустя 10 минут. По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны трое участников конфликта, четвертый с места происшествия скрылся.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (18)

266187825
Все эти БАМы и балончики надо запретить.
266218755
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340....
266178768
Тоже трэш-ролик снимали?
Четт кучно пошли мрази...
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