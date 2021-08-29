«Добрыня» для острастки. На Передовиков хулиганы напали с газовым пистолетом на кондуктора и пассажиров автобуса

Как сообщили 29 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в 8 утра на автобусной остановке на перекрестке проспекта Передовиков и проспекта Энтузиастов в автобусе четверо неизвестных устроили конфликт с кондуктором и пассажирами. В качестве устрашения они применили газовый пистолет «Добрыня».



Полиция прибыла на место происшествия спустя 10 минут. По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны трое участников конфликта, четвертый с места происшествия скрылся.

