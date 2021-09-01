СМИ: японская компания обнаружила в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали

Минздрав Японии опубликовал результаты расследования, которое провела компания Takeda Pharmaceutical. Группа ученых пришла к заключению, что примеси, обнаруженные в вакцине Moderna, — крошка из нержавеющей стали.



Вероятнее всего она попала туда от заводских станков во время производства препарата. Причиной могла стать неверная установка оборудования, сообщило РИА Новости 1 сентября.

27 августа «Фонтанка» писала, что в вакцине Moderna в Японии обнаружили примесь неизвестного вещества. Тогда же было выдвинуто предположение, что это могут быть частицы металла.

