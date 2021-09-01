СМИ: японская компания обнаружила в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали

Минздрав Японии опубликовал результаты расследования, которое провела компания Takeda Pharmaceutical. Группа ученых пришла к заключению, что примеси, обнаруженные в вакцине Moderna, — крошка из нержавеющей стали.
Вероятнее всего она попала туда от заводских станков во время производства препарата. Причиной могла стать неверная установка оборудования, сообщило РИА Новости 1 сентября.
27 августа «Фонтанка» писала, что в вакцине Moderna в Японии обнаружили примесь неизвестного вещества. Тогда же было выдвинуто предположение, что это могут быть частицы металла.
Позже Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране.
Агентство Kyodo сообщало, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер частиц достигает нескольких миллиметров.
Вакцина Moderna разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Такой же является и вакцина Pfizer-BioNTech.