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СМИ: японская компания обнаружила в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали

Минздрав Японии опубликовал результаты расследования, которое провела компания Takeda Pharmaceutical. Группа ученых пришла к заключению, что примеси, обнаруженные в вакцине Moderna, — крошка из нержавеющей стали.

Вероятнее всего она попала туда от заводских станков во время производства препарата. Причиной могла стать неверная установка оборудования, сообщило РИА Новости 1 сентября.

27 августа «Фонтанка» писала, что в вакцине Moderna в Японии обнаружили примесь неизвестного вещества. Тогда же было выдвинуто предположение, что это могут быть частицы металла.

Позже Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране.

Агентство Kyodo сообщало, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер частиц достигает нескольких миллиметров.

Вакцина Moderna разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Такой же является и вакцина Pfizer-BioNTech.

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Комментарии (9)

goodbody
Пфайзер заработал уже 10 млрд.дол. на продаже вакцины, почти весь израиль обкололся по 2 раза, а вирус все равно прет и прет. И смертность 7 т. умерло из 1 млн.приболевших. Кто виноват ? И что делать ?
Zizipop
Несколько миллиметров? Может все же поменьше?
тов
"Оксид графена", ищите в поисковиках. Самособирающиеся нано-частицы.
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