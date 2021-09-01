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С выборов снялся глава петербургской «Деловой России». Он шел в Законодательное собрание от «Новых людей» в Красногвардейском районе

Глава петербургской «Деловой России» решил сняться с выборов в ЗакС

Председатель петербургского отделения «Деловой России» объявил о том, что намерен сняться с выборов в Законодательное собрание в 8-м округе в Красногвардейском районе. Об этом он сообщил 1 сентября в соцсетях.

«Я принял непростое, но важное и необходимое решение увеличить масштаб моей работы, представлять интересы не только жителей района, а города в целом. Это возможно, так как я вхожу в городскую тройку партии "Новые люди". Сегодня я снимаю свою кандидатуру с округа №8, чтобы сконцентрировать все силы на городской кампании партии», — заявил он.

Отметим, что Панов идёт на выборы в списке «Новых людей» третьим номером. Первые два занимают бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина и Дмитрий Павлов, муниципальный депутат в Пушкине, основатель компании «Колвэй», занимающейся строительством жилой и коммерческой недвижимости.

1 сентября, за три недели до выборов, с кампании снялся директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов. Он баллотировался по 13-му округу в Приморском районе от партии «Справедливая Россия». Обоих кандидатов поддерживала на выборах петербургская администрация.

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Комментарии (1)

264940801
Делается все, чтобы отбит голоса у коммунистов.
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