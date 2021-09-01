С выборов снялся глава петербургской «Деловой России». Он шел в Законодательное собрание от «Новых людей» в Красногвардейском районе

Председатель петербургского отделения «Деловой России» объявил о том, что намерен сняться с выборов в Законодательное собрание в 8-м округе в Красногвардейском районе. Об этом он сообщил 1 сентября в соцсетях.

«Я принял непростое, но важное и необходимое решение увеличить масштаб моей работы, представлять интересы не только жителей района, а города в целом. Это возможно, так как я вхожу в городскую тройку партии "Новые люди". Сегодня я снимаю свою кандидатуру с округа №8, чтобы сконцентрировать все силы на городской кампании партии», — заявил он.

