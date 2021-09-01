«Дикси» набивает цену. «Магнит» купит конкурента на 9 млрд дороже, чем собирался

Совет директоров ретейлера «Магнита» одобрил изменение суммы сделки по покупке сети «Дикси» с 87,6 млрд рублей до 97 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании от 1 сентября.



«Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены», — пояснили в «Магните».



Сделка по покупке «Дикси» была закрыта 22 июля. В нее вошли 2 438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров в Москве, Петербурге и Челябинской области.

