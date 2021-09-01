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«Дикси» набивает цену. «Магнит» купит конкурента на 9 млрд дороже, чем собирался

«Манит» купит «Дикси» на 9 млрд дороже, чем хотел

Совет директоров ретейлера «Магнита» одобрил изменение суммы сделки по покупке сети «Дикси» с 87,6 млрд рублей до 97 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании от 1 сентября.

«Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены», — пояснили в «Магните».

Сделка по покупке «Дикси» была закрыта 22 июля. В нее вошли 2 438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров в Москве, Петербурге и Челябинской области.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку с рядом оговорок. В частности, регулятор исключил из соглашения 142 магазина из-за превышения допустимой рыночной доли. Также ФАС обязала «Магнит» снизить свою долю присутствия до 35% в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 года.

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