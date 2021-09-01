В Петербурге стартовал прием заявлений по «гаражной амнистии»

Комитет имущественных отношений Петербурга начал прием заявлений по «гаражной амнистии», которая вступила в силу сегодня, 1 сентября. Владельцы гаражей могут воспользоваться возможностью бесплатно получить в собственность землю под объектом и стать полноценными правообладателями.



Однако существует ряд четких условий. Амнистия распространяется только на объекты капитального строительства, к примеру, «ракушки» к ним не относятся. Также гараж должен быть построен до 31 декабря 2004 года, что подтвердить за давностью лет будет проблематично. Сам земельный участок, на котором расположен гараж, должен быть передан гражданину от организации или органов власти, либо его предоставил гаражный кооператив на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

