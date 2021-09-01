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«Приговор очевиден». Бизнесмена Потапенко сняли с выборов

Суд отстранил от участия в выборах кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко

Верховный суд России принял решение снять бизнесмена Дмитрия Потапенко с выборов по иску Центризбиркома. Об этом 1 сентября сообщает «Интерфакс».

Претензии к кандидату от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) возникли из-за наличия у него иностранных финансовых инструментов. Сам Потапенко неоднократно заявлял, что речь идет об акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через российские брокерские конторы.

Накануне заседания бизнесмен написал в социальных сетях, что «приговор очевиден».

Интервью Потапенко читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

killbeachtrash
Жаль Дмитрия. Его бы во главу правительства и многих других грамотных людей. России не нужны умные. России нужны преданные идеалам правящей власти.
Znatok78
Владимир Владимирович, давайте прекратим уже этот цирк и будем депутатов назначать, как губернаторов, что не да Бог не было Семилетней войны. Избиратели же люди неразумные, ещё не дай боже проголосуют не за скрепного и лояльного кандидата.
***_555
Ну, Яндекс нидерландский, а Сбер чей?
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