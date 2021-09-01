Верховный суд России принял решение снять бизнесмена Дмитрия Потапенко с выборов по иску Центризбиркома. Об этом 1 сентября сообщает «Интерфакс».
Претензии к кандидату от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) возникли из-за наличия у него иностранных финансовых инструментов. Сам Потапенко неоднократно заявлял, что речь идет об акциях «Яндекса» и Сбербанка, купленных через российские брокерские конторы.
Накануне заседания бизнесмен написал в социальных сетях, что «приговор очевиден».
Интервью Потапенко читайте на «Фонтанке».