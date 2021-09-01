FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.28р86.67р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

В Кремле пообещали поддержать YouTube-канал мальчика, попросившего Путина подписаться

В Кремле подумают, как поддержать YouTube-канал школьника, который попросил Владимира Путина подписаться на него. Об этом 1 сентября сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. https://pdmnews.ru/22693/

Он напомнил, что Путин не зарегистрирован в соцсетях, поэтому выполнить просьбу ему будет проблематично, но в Кремле подумают, что можно сделать. Начинающий ютубер признался, что после разговора с президентом, который транслировали на сайте марафона «Новое знание», количество подписчиков его канала выросло вдвое.

«Впечатления от встречи хорошие. Я не волновался, но, когда он зашёл, я хотел плакать и смеяться. Смешанные ощущения. И я думаю, что кто-то из его окружения подписался, дочь или коллега», — рассказал мальчик.

Изначально у канала «Красная вилка», посвященного экологии и событиям региона, было 358 подписчиков. За несколько часов их набралось больше тысячи.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260695091
уже 2,62 тысячи
Romul1960
может мальчику лучше на рутуб, так и патриотичнее
266081655
Кремль поддержал юного ютюбера.... Я плакалЪ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний