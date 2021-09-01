В Кремле пообещали поддержать YouTube-канал мальчика, попросившего Путина подписаться

В Кремле подумают, как поддержать YouTube-канал школьника, который попросил Владимира Путина подписаться на него. Об этом 1 сентября сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. https://pdmnews.ru/22693/



Он напомнил, что Путин не зарегистрирован в соцсетях, поэтому выполнить просьбу ему будет проблематично, но в Кремле подумают, что можно сделать. Начинающий ютубер признался, что после разговора с президентом, который транслировали на сайте марафона «Новое знание», количество подписчиков его канала выросло вдвое.

