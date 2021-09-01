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«К вам надо прислать Генпрокуратуру». Памфилова назвала незаконной массовую миграцию глав избиркомов в Петербурге

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала петербургский избирком из-за массового перехода председателей участковых избирательных комиссий из Московского в Красносельский район города. По её словам, решение, принятое территориальными избиркомом, незаконное.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Памфилова обратила внимание, что территориальная избирательная комиссия № 48 Московского района в один день уволила председателей 17 участковых избиркомов, а их коллеги из территориальной избирательной комиссии № 47 Красносельского района за несколько дней до этого приняли их на работу.

«Их 31 августа уволили, а 26-го они уже были назначены. То есть это двойное назначение. Как это могло пройти мимо городской избирательной комиссии? Надо к вам представителей генерального прокурора прислать», — заявила она. В ответ представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа сообщил, что территориальный избирком допустил ошибку. По словам главы петербургского избиркома Натальи Чечиной, решение избиркома Красносельского района уже приостановлено.

«Это очевидная манипуляция. Если люди пишут заявление, что не могут три дня работать, почему их снова назначают? Не можете? Так выйдите вон», — продолжила критику Памфилова. Её заместитель Николай Булаев отметил, что решения были явно заранее спланированными. «Если вы думаете, что управляете ситуацией, решение нужно отменить», — добавил он.

Отметим, что территория Московского района считалась ранее подконтрольной главе фракции «Единой России» в Законодательном собрании Александру Тетердинко. На этих выборах он избирается в Государственную думу в Красносельском районе.

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Комментарии (13)

Cashmare
какая наивная старуха с косой... да всем плевать, местным крысам она никто, лопочет что-то по-москвабадски себе под нос
266219052
На рожу лица этой мымры смотреть блевотно.
aborigenSPB
И вот эта шушера будет указывать мне по каким законам жить?
Между собой разобраться не могут:((
Шли бы они... в Мухосранский избирательный округ!
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