«К вам надо прислать Генпрокуратуру». Памфилова назвала незаконной массовую миграцию глав избиркомов в Петербурге

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Памфилова обратила внимание, что территориальная избирательная комиссия № 48 Московского района в один день уволила председателей 17 участковых избиркомов, а их коллеги из территориальной избирательной комиссии № 47 Красносельского района за несколько дней до этого приняли их на работу.



«Их 31 августа уволили, а 26-го они уже были назначены. То есть это двойное назначение. Как это могло пройти мимо городской избирательной комиссии? Надо к вам представителей генерального прокурора прислать», — заявила она. В ответ представитель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа сообщил, что территориальный избирком допустил ошибку. По словам главы петербургского избиркома Натальи Чечиной, решение избиркома Красносельского района уже приостановлено.

