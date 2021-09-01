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Высокие гости затерялись в тумане. «Россия»: рейс Архангельск — Петербург не смог сесть в Пулково из-за непогоды

Авиакомпания «Россия» прокомментировала задержку рейса Архангельск — Петербург

Сложные метеоусловия не позволили летевшему в Петербург самолёту приземлиться в Пулково, что более чем на 10 часов затянуло путешествие. Об этом 1 сентября говорится в официальном комментарии авиакомпании «Россия».

Как сообщает представитель перевозчика, рейс SU6308, который по расписанию должен был приземлиться в Пулково накануне около одиннадцати часов вечера, ушёл на запасной аэродром в Шереметьево из-за сильного тумана, дымки и видимости менее 100 метров.

В авиакомпании заверили, что напитки и горячее питание пассажирам предоставили, желающих разместили в гостинице. В Петербург люди возвращались другими самолётами — их регистрировали на ближайшие рейсы «России» и авиакомпании-партнёра. Последний поднялся на борт, улетающий в 11 часов утра 1 сентября.

По словам одного из пассажиров, над Петербургом самолёт кружил около 50 минут, тумана за это время рассмотреть не удалось. Знакомый с ситуацией собеседник «Фонтанки» сообщил, что своевременно получить разрешение на посадку командир не смог из-за «высоких гостей, которых ждали в Пулково».

У каждой авиакомпании свои критерии для оценки метеоусловий, которые подходят для взлёта и посадки. Пока борт «России» кружил в небе над Петербургом, в Пулково приземлились под два десятка самолётов. Два из них — из Калининграда «Уральских авиалиний» и из Минвод Smartavia — садились, петляя, но задержек более чем на полчаса не было.

По данным сервиса Flightradar24 на 23:00 вторника, 31 августа, в Пулково было 7 градусов тепла, практически безветренно, видимость составляла 200 метров.

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Комментарии (16)

VF812
Где тут те умники, которые про камчатский вертолет галдели, что КВС принимает решение о посадке в плохую погоду.
Мужской Взгляд
Командир принял решение лететь на другой аэродром - значит так тому и быть, и нечего ему пенять, может он людей от катастрофы спас.
Arkos
Создаётся впечатление, что "высокие" и "нерядовые" гости затерялись в голове у автора этих странных публикаций.
"Голова штука тёмная и исследованию не подлежит" - любил говаривать один очень обаятельный герой кинофильма.
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