Высокие гости затерялись в тумане. «Россия»: рейс Архангельск — Петербург не смог сесть в Пулково из-за непогоды

В авиакомпании заверили, что напитки и горячее питание пассажирам предоставили, желающих разместили в гостинице. В Петербург люди возвращались другими самолётами — их регистрировали на ближайшие рейсы «России» и авиакомпании-партнёра. Последний поднялся на борт, улетающий в 11 часов утра 1 сентября.

Как сообщает представитель перевозчика, рейс SU6308, который по расписанию должен был приземлиться в Пулково накануне около одиннадцати часов вечера, ушёл на запасной аэродром в Шереметьево из-за сильного тумана, дымки и видимости менее 100 метров.

По словам одного из пассажиров, над Петербургом самолёт кружил около 50 минут, тумана за это время рассмотреть не удалось. Знакомый с ситуацией собеседник «Фонтанки» сообщил, что своевременно получить разрешение на посадку командир не смог из-за «высоких гостей, которых ждали в Пулково».



У каждой авиакомпании свои критерии для оценки метеоусловий, которые подходят для взлёта и посадки. Пока борт «России» кружил в небе над Петербургом, в Пулково приземлились под два десятка самолётов. Два из них — из Калининграда «Уральских авиалиний» и из Минвод Smartavia — садились, петляя, но задержек более чем на полчаса не было.



По данным сервиса Flightradar24 на 23:00 вторника, 31 августа, в Пулково было 7 градусов тепла, практически безветренно, видимость составляла 200 метров.