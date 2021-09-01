Шестнадцать первых классов. «Фонтанка» публикует список петербургских школ-рекордсменов

В городе есть школы-рекордсмены, где в этом году набрали больше 10 классов. Так, в 469-й школе Выборгского района открыто 16 первых классов, в 147-й школе Красногвардейского района и в 291-й школе Красносельского района — по 13 первых классов, в 219-й школе Красносельского района и в 460-й школе Пушкинского района — по 11 первых классов.
«Большое количество первых классов могут позволить себе учреждения, которые построены за последние два-три года и обладают гораздо большими проектными мощностями. Среди них школа № 219 Красносельского района. Она приняла первых учеников в январе 2020 года.
Большое количество первых классов ежегодно открывается и в учреждениях, в распоряжении которых есть несколько образовательных площадок. Так, в составе школы № 469 четыре здания, в том числе отдельное здание, где только начальная школа, и здание, где обучаются классы с 1-го по 11-й. У школы № 291 Красносельского района также есть отдельное здание начальной школы, а всего в учреждении две площадки. Три площадки у школы № 460 Пушкинского района, две — у школы № 147 Красногвардейского района», — уточнили в Смольном.
Сегодня в школах Петербурга проходят праздничные линейки, но с учётом коронавирусных ограничений.