Шестнадцать первых классов. «Фонтанка» публикует список петербургских школ-рекордсменов

В городе есть школы-рекордсмены, где в этом году набрали больше 10 классов. Так, в 469-й школе Выборгского района открыто 16 первых классов, в 147-й школе Красногвардейского района и в 291-й школе Красносельского района — по 13 первых классов, в 219-й школе Красносельского района и в 460-й школе Пушкинского района — по 11 первых классов.

«Большое количество первых классов могут позволить себе учреждения, которые построены за последние два-три года и обладают гораздо большими проектными мощностями. Среди них школа № 219 Красносельского района. Она приняла первых учеников в январе 2020 года.